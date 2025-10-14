Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club
Denis Odoi gaat dan toch niet aan de slag bij KV Kortrijk. Hoewel hij er al enkele weken meetrainde en zelfs minuten maakte tijdens een oefenwedstrijd, zijn beide partijen niet tot een overeenkomst gekomen.

KV Kortrijk leek de voorbije weken een extra, ervaren pion toe te gaan voegen aan de spelerskern. Denis Odoi, ex-speler van onder meer Club Brugge, Antwerp en Anderlecht, trainde al geruime tijd mee bij de West-Vlamingen.

Vorige week draafde hij zelfs op tijdens een oefenwedstrijd van de tweedeklasser tegen het beloftenelftal van Oud-Heverlee Leuven. Niets leek een definitieve overeenkomst nog in de weg te kunnen staan.

Toch niet naar KV Kortrijk

Maar niets is minder waar. Volgens Het Nieuwsblad zal Odoi geen contract ondertekenen bij de Kortrijkzanen. Aanvankelijk deed de club wel een contractvoorstel, maar finaal werd er dan toch beslist om de verdediger niet binnen te halen.

Volgens Het Nieuwsblad hebben de clubeigenaars beslist dat er minstens tot aan de komende wintermercato geen nieuwe spelers zullen aangetrokken worden. Een jammere zaak voor de 37-jarige Odoi.

Kortrijk verloor voor de interlandperiode de topper tegen leider SK Beveren. Komend weekend trekt het naar Gent voor een partij tegen Jong KAA Gent. Odoi zal moeten hopen dat er nog een andere club wel budget vindt om hem een contract aan te bieden.

