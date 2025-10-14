Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

Hugo Broos heeft het geflikt: Zuid-Afrika zal het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico spelen. De Bafana Bafana keren zo na 16 jaar terug naar de meest prestigieuze competitie. Het hing na een forfaitnederlaag nog wat aan een zijden draadje, maar is dus toch gelukt.

Missie geslaagd voor Hugo Broos! De Belgische coach heeft bereikt wat velen voor hem niet konden: Zuid-Afrika kwalificeren voor het WK 2026. Sinds zijn aankomst in mei 2021 heeft hij zijn team weer kracht en vertrouwen gegeven.

Zuid-Afrika gaat naar het WK!

Onder zijn leiding hebben de Bafana Bafana hun glimlach teruggevonden. Hun 3-0 overwinning tegen Rwanda heeft hun kwalificatie voor het WK bevestigd. In tien wedstrijden eindigden ze als eerste in de groep met 18 punten.

Tegen Lesotho werd hun 2-0 overwinning nog omgezet in een 0-3 nederlaag op papier, omdat een geschorste speler had meegedaan. Een vermijdbare fout, maar die hun kwalificatie uiteindelijk niet heeft tegengehouden.

Mooie balans voor de Zuid-Afrikanen van Hugo Broos

Vijf overwinningen, twee gelijke spelen en drie nederlagen: dat is de balans tijdens de kwalificatiefase. Broos heeft zijn ervaring uit het Belgische voetbal (RWDM, Club Brugge, Anderlecht, ...) goed weten te gebruiken.

De laatste deelname van Zuid-Afrika was in 2010, toen ze het toernooi organiseerden. Spanje won toen het WK. Nu hebben ze zich op eigen kracht weten te kwalificeren.