Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje
Foto: © photonews
Word fan van België! 2606

Nu de WK-kwalificatie zo goed als binnen is, kijkt de Belgische voetbalbond al verder. In maart staat een bijzondere oefencampagne gepland: de Rode Duivels trekken naar de Verenigde Staten voor twee prestigieuze vriendschappelijke duels tegen gastlanden van het komende wereldkampioenschap.

Het plan is duidelijk: ‘The Red Devils go USA’. Als alles definitief wordt afgerond, speelt België op zaterdag 28 maart in Atlanta tegen Mexico en drie dagen later, op dinsdag 31 maart, in Chicago tegen de Verenigde Staten, schrijft HLN. De details worden momenteel nog op papier gezet, maar het principe-akkoord is er al.

De bond beschouwt de trip als een ideale generale repetitie richting het WK 2026. Het health & performance-departement kan er de omstandigheden testen, terwijl ook de logistieke en organisatorische staf ter plekke waardevolle informatie zal verzamelen. Zo krijgen de Duivels alvast een voorsmaakje van wat hen volgende zomer te wachten staat.

Liever niet naar het Midden-Oosten, dat ook op tafel lag

Daarnaast komt het bezoek aan de VS ook gelegen in het kader van de basecampkeuze. Tussen 5 december – de dag van de loting – en 9 januari moeten alle landen hun vijf voorkeurslocaties voor een trainingskamp indienen bij FIFA. Die zal vervolgens de uitvalsbasis voor elk team toewijzen.

Opvallend: er lag ook een lucratief voorstel op tafel om in maart in het Midden-Oosten te oefenen. Toch werd daar bewust van afgezien. Sportief en praktisch gezien bood de Amerikaanse optie volgens de KBVB veel meer voordelen met het oog op het toernooi zelf.

Hoeveel de Belgische bond uiteindelijk ontvangt voor de trip naar de VS, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van wie de kosten voor vluchten, verblijf en transport op zich neemt. 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

08:40
2
Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

09:30
Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

Bayern-vedette haalt nog maar eens het belang van Vincent Kompany aan met ultieme lof

09:00
Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

Anderlecht krijgt serieuze opsteker vanuit de ziekenboeg

08:20
🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

🎥 Belgische eersteprovincialer zet trainer aan de deur die... scheidsrechter kopstoot verkocht

08:00
Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

Witte rook op Anderlecht: Vandenhaute zal niet dwarsliggen

07:20
Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld'

07:00
2
'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers'

06:30
6
Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

Knappe overwinning: Belgische beloften bevestigen richting EK

22:08
1
Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

23:00
Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem

20:40
3
Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

Dit zijn de tegenstanders van de Rode Duivels voorafgaand aan het WK 2026

21:20
Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

22:39
Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

Spelers Antwerp en Genk breken poort open voor jonge Duivels naar volgende ronde EK

20:20
Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

20:00
Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK

21:40
4
Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

Nicky Hayen met handen in het haar: naast Mignolet en Reis ook deze sterkhouder nog lang niet terug

21:00
Felice Mazzu onder de indruk van verschillende Rode Duivels: "Hij is de speler die België nodig had"

Felice Mazzu onder de indruk van verschillende Rode Duivels: "Hij is de speler die België nodig had"

17:41
3
Romelu Lukaku komt met vreselijk nieuws over begrafenis van zijn vader: "Het breekt ons hart"

Romelu Lukaku komt met vreselijk nieuws over begrafenis van zijn vader: "Het breekt ons hart"

17:20
'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

'Marc Coucke heeft gekozen: Anderlecht hakt heel snel en wel op deze dag de knopen door'

19:40
Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in

Moet Michy Batshuayi deze winter op zoek naar een nieuwe club? Frankfurt neemt duidelijk standpunt in

17:00
4
Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren" Interview

Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren"

16:30
8
Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

Waarom Westelen? Belgische beloften spelen om duidelijke reden niet in Leuven

19:20
2
De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

De operatie komt er: Club Brugge moet middenvelder nog zeker tot Nieuwjaar missen

19:00
📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

16:00
2
Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute

18:40
14
Van Oezbekistan tot Kaapverdië: dit zijn de 22 landen die zich al hebben geplaatst voor het WK 2026

Van Oezbekistan tot Kaapverdië: dit zijn de 22 landen die zich al hebben geplaatst voor het WK 2026

18:20
Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

15:30
6
Aanduidingen speeldag 11: bekijk hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 11: bekijk hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

18:00
De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

14:40
10
Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

14:20
5
Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

16:10
19
Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

13:30
3
Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

13:01
57
Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

16:15
3
Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

15:45

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-1 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 2-2 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 0-1 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 0-0 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 2-0 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 2-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 2-4 België België
Estland Estland 1-1 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 1-0 Armenië Armenië
Andorra Andorra 1-3 Servië Servië
Letland Letland 0-5 Engeland Engeland
Spanje Spanje 4-0 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 2-2 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 4-1 Georgië Georgië
Italië Italië 3-0 Israël Israël

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over 'DAZN zet tegenaanval in en wil 500 euro van meer dan 2000 illegale kijkers' 1872 1872 over Nicolas Rasking doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren" J K J K over Voorbije week heeft één zaak al duidelijk gemaakt: bondscoach Rudi Garcia heeft een probleem Joe Joe over Kenneth Bornauw wordt de grote baas van Anderlecht: dit is waarom en waarom het fout liep met Vandenhaute gilbert DE PAUW gilbert DE PAUW over Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?" A-TOM-X A-TOM-X over Zestien jaar wachten: een Belgische bondscoach kwalificeert zijn team voor het WK Stefaan_82 Stefaan_82 over Rode Duivels spelen twee oefeninterlands in maart: een voorproefje A-TOM-X A-TOM-X over Leegloop op Jan Breydel? 'Buitenlandse topclub blijft aandringen voor sterkhouder op het middenveld' mantoch mantoch over Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League sarah. sarah. over Vertrek Pocognoli ook slecht nieuws voor bepaalde Union-spelers? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved