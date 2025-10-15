Rode Duivels spelen twee - heel verre - oefeninterlands in maart: een voorproefje

Nu de WK-kwalificatie zo goed als binnen is, kijkt de Belgische voetbalbond al verder. In maart staat een bijzondere oefencampagne gepland: de Rode Duivels trekken naar de Verenigde Staten voor twee prestigieuze vriendschappelijke duels tegen gastlanden van het komende wereldkampioenschap.

Het plan is duidelijk: ‘The Red Devils go USA’. Als alles definitief wordt afgerond, speelt België op zaterdag 28 maart in Atlanta tegen Mexico en drie dagen later, op dinsdag 31 maart, in Chicago tegen de Verenigde Staten, schrijft HLN. De details worden momenteel nog op papier gezet, maar het principe-akkoord is er al.

De bond beschouwt de trip als een ideale generale repetitie richting het WK 2026. Het health & performance-departement kan er de omstandigheden testen, terwijl ook de logistieke en organisatorische staf ter plekke waardevolle informatie zal verzamelen. Zo krijgen de Duivels alvast een voorsmaakje van wat hen volgende zomer te wachten staat.

Liever niet naar het Midden-Oosten, dat ook op tafel lag

Daarnaast komt het bezoek aan de VS ook gelegen in het kader van de basecampkeuze. Tussen 5 december – de dag van de loting – en 9 januari moeten alle landen hun vijf voorkeurslocaties voor een trainingskamp indienen bij FIFA. Die zal vervolgens de uitvalsbasis voor elk team toewijzen.

Opvallend: er lag ook een lucratief voorstel op tafel om in maart in het Midden-Oosten te oefenen. Toch werd daar bewust van afgezien. Sportief en praktisch gezien bood de Amerikaanse optie volgens de KBVB veel meer voordelen met het oog op het toernooi zelf.

Hoeveel de Belgische bond uiteindelijk ontvangt voor de trip naar de VS, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van wie de kosten voor vluchten, verblijf en transport op zich neemt.