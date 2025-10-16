De grote verdienste van Vincent Mannaert? "Op die manier wil iedereen het graag"

De grote verdienste van Vincent Mannaert? "Op die manier wil iedereen het graag"
De Belgische jeugdploegen boekten recente successen in de EK-kwalificatiecampagne. Onder leiding van Gill Swerts versloegen de U19 Denemarken met 2-0 en Wales met 0-7. Swerts wijst op de mentaliteit binnen de groep als bepalende factor.

Swerts toont zich tevreden over de inzet van zijn spelers. “Ik ben blij met de mentaliteit die ik van onze jongens heb gezien”, stelt hij in Het Laatste Nieuws. Hij verwijst naar de recente discussie rond het afhaken van Mika Godts. “Daar is deze week veel over gezegd, maar alles begint met de ingesteldheid waarmee je afreist naar de nationale ploeg.”

Moreira als voorbeeld

Volgens Swerts is de groepsdynamiek cruciaal, ook wanneer spelers uit andere leeftijdscategorieën aansluiten. “Als je door omstandigheden eens met de U21 moet spelen en met de verkeerde mindset naar hier komt, kan dat een negatieve invloed hebben op de ploeg.” Hij noemt Diego Moreira als voorbeeld van een speler die zich volledig inzet.

Swerts benadrukt dat meerdere spelers bijdragen aan het niveau. “Zo kan ik nog een paar spelers opnoemen. Zo til je het niveau omhoog en pak je zes punten in een moeilijke window.”

Mannaert wil focus op resultaatcultuur

De coach erkent dat de bond inspanningen levert om de juiste omgeving te creëren. “Ik ga niet zeggen dat die mentaliteit wordt opgedragen door de voetbalbond, maar we doen er alleszins wel alles aan.” Hij noemt de rol van de staf en de samenstelling van de ploeg als bepalende factoren.

“Door een goede sfeer te creëren, door een goede staf neer te zetten en, vooral, door een goede ploeg samen te stellen. Op die manier wil iedereen graag voor de nationale ploeg spelen. En winnen”, besluit hij.

Vincent Mannaert heeft een duidelijke visie op de jeugdwerking. Bij zijn aantreden in Tubize evalueerde hij de prestaties van alle nationale ploegen. Zijn conclusie luidde dat er bij de jeugd nog te veel nadruk lag op opleiding en te weinig op resultaat. Volgens Mannaert moest daar dringend verandering in komen.

