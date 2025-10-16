Kan Michael Verschueren Anderlecht weer op de rails krijgen? "Kampioen worden moet de doelstelling zijn"

Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter: Michael Verschueren. Een keuze die veel lof oogst, ook van Olivier Deschacht, die hem "de ideale verbindende figuur binnen de club" noemt.

Marc Coucke kwam met een plan na het ontslag van Wouter Vandenhaute. Michael Verschueren is nu de nieuwe voorzitter van paars-wit, en dat valt bij velen in de smaak.

Olivier Deschacht hoopte al dat het Verschueren zou worden." In mijn hoofd was er maar één man die het kón worden, en dat was Michael Verschueren. Hij kan die verbindende persoon zijn binnen de hele club: bestuur, spelers, fans. Iedereen binnen de club ziet hem graag", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Deschacht ziet Michael Verschueren graag komen

"Als Anderlecht een zware nederlaag lijdt, is Michael de enige die in staat is om de supporters rustig en met respect te woord te staan", gaat Deschacht verder. De voormalige verdediger weet dat de nieuwe voorzitter voor rust in de ploeg kan zorgen.

"Michael is open van geest en heeft enorm veel connecties. Ik hoop dat hij die zal gebruiken. Hij is sociaal: rijk, arm, groot of klein, hij kan met iedereen een woordje wisselen."

Hij hoopt dat paars-wit zijn voorzitter voor de volgende 20 jaar kent. Nu moet het op het veld nog beter. "Resultaten moeten volgen. Niet zeggen dat Anderlecht bij de eerste drie wil eindigen, neen: kampioen worden moet de doelstelling zijn", besluit Deschacht.