Niet iedereen heeft vandaag vrijaf gekregen bij STVV: deze spelers worden op de club verwacht

Bij STVV kregen de meeste spelers vandaag donderdag een dag vrijaf. Toch worden enkele kernspelers op de club verwacht voor medische opvolging of individuele tests.

Woensdag trainde de A-kern van STVV in de voormiddag. Op het oefenveld ontbraken de internationals Visar Musliu en Shogo Taniguchi. Musliu is geblesseerd en onderging woensdagavond een nieuwe MRI-scan.

Vandaag volgt overleg met de medische en sportieve staf over zijn inzetbaarheid. Er wordt verwacht dat hij een veldtest aflegt om te bepalen of hij speelklaar is voor de wedstrijd tegen Anderlecht.

Taniguchi keert terug na interlandverplichtingen

Shogo Taniguchi keert vandaag terug naar Sint-Truiden na zijn interlandverplichtingen met Japan. Hij maakte deel uit van de selectie die Brazilië versloeg. De verdediger wordt donderdag op de club verwacht voor verzorging. De verwachting is dat hij volledig fit zal zijn voor de komende competitiewedstrijd tegen Anderlecht.

Ook Ryotaro Ito wordt donderdag opnieuw getest. De middenvelder liep eerder een spierblessure op in de wedstrijd tegen KRC Genk. Volgens de club ondervindt hij nog nauwelijks hinder. Indien hij volledig pijnvrij blijft, komt hij in aanmerking voor selectie.

Blessure bij Hugo Lambotte

De jonge Hugo Lambotte is nog steeds geblesseerd en werkt apart aan zijn herstel. Hij maakt voorlopig geen deel uit van de wedstrijdkern. De staf van STVV volgt de situatie van al de genoemde spelers nauwgezet op in aanloop naar de volgende wedstrijd.