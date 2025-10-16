"We delen die mening": Supporters geven Club Brugge straf cijfer over Jan Breydelstadion

Uit een recente bevraging blijkt dat 60,9% van de Club Brugge-supporters ontevreden is over de infrastructuur van het Jan Breydelstadion. De clubleiding erkent de kritiek en benadrukt de urgentie van een nieuw stadionproject.

Bob Madou, Chief Business Officer van Club Brugge, bevestigt dat de club zich volledig kan vinden in de kritiek van de achterban. “Ook daar delen we de mening van onze fans volledig. Er is een reden waarom we ondertussen al bijna twintig jaar proberen om een nieuw stadion te mogen bouwen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Volgens Madou is de noodzaak breed gedragen. “De noodzakelijkheid van een nieuw stadion voelen niet alleen de fans en wij, maar ook de stad Brugge en de Vlaamse overheid.” De huidige infrastructuur voldoet volgens Madou niet aan de eisen van het moderne topvoetbal. “Iedereen heeft dezelfde mening.”

Laatste rechte lijn voor nieuw stadion?

‘We staan er dus niet alleen in, maar het is wel ongelofelijk noodzakelijk en dringend’; gaat Madou verder. “Zeker als we in Europa ploegen ontvangen, bevinden we ons in een zeer precaire situatie. We moeten ons in bochten wringen om toch conform de UEFA-regels te zijn. Dat is een eindigend verhaal.”

De club benadrukt dat het dossier zich in een beslissende fase bevindt. “We hopen dat we nu in de laatste rechte lijn zitten”, stelt Madou. Hij verwijst naar de lopende procedures bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We verwachten meer nieuws in het voorjaar. Als we dat goed doorkomen, zouden we in de laatste rechte lijn moeten zitten. Dat is onze absolute doelstelling.”

Financiële impact en toekomstperspectief

Op de vraag hoeveel inkomsten de club misloopt door de verouderde infrastructuur, blijft Madou voorzichtig. “Het is niet mijn plaats om ons businessplan hier uit de doeken te doen. Laat ons zeggen dat op het moment dat je een modern stadion kan bouwen, je als club in een nog veiliger vaarwater terechtkomt. En op dat vlak doen we het al redelijk goed: in de voorbije tien boekjaren hebben we winst gemaakt.”

Toch ziet Madou duidelijke voordelen in een nieuwe accommodatie. “Een nieuw stadion zou zoveel voordelen bieden. We zouden een veel groter percentage recurrente inkomsten uit klassieke wedstrijdoperaties halen, waardoor je minder afhankelijk wordt van Europese inkomsten, tv-rechten en transfers. Dat zou de club alleen maar ten goede komen.”