Eindelijk goed nieuws voor Julien Duranville bij Dortmund

Sinds het WK voor clubs is Julien Duranville afwezig geweest, maar nu heeft hij de training bij Borussia Dortmund hervat. Toch zit hij nog niet in de selectie van Niko Kovac.

Julien Duranville, sinds 2022 prof op 16-jarige leeftijd en beschouwd als een generatie­talent, heeft nog geen 50 officiële wedstrijden in zijn carrière gespeeld. Veel kan hij daar zelf niet aan doen.

Door talrijke blessures slaagt de 19-jarige flankaanvaller er niet in om regelmaat te vinden en belandt hij vaak opnieuw in de lappenmand kort na zijn terugkeer.

Tijdens het WK voor clubs in juli kwam hij twee keer in actie voor Borussia Dortmund. Alleen speelde hij dit seizoen nog geen minuut in de competitie.

Julien Duranville terug op training bij Dortmund

Vrijdag, in aanloop naar 'Der Klassiker' tussen Borussia Dortmund en het Bayern München van Vincent Kompany, bracht Niko Kovac goed nieuws. "Hij heeft gedeeltelijk de groepstraining hervat", verklaarde de coach.





Duranville zal echter nog niet in de selectie zitten tegen Bayern. De cyclus begint opnieuw voor het jonge Belgische talent, met de hoop dat hij dit keer wél een reeks wedstrijden kan spelen.