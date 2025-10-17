Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord
Foto: © photonews
Max Dean maakt eindelijk zijn comeback bij AA Gent. De Engelse spits, die negen maanden out was met een kruisbandblessure, speelde al minuten in een oefenmatch. Coach Ivan Leko sluit niet uit dat hij dit weekend al minuten maakt, mogelijk bij Jong Gent.

Max Dean is back. Het gaat goed met de spits van KAA Gent, die tijdens de interlandbreak al in actie kwam tijdens een oefenwedstrijd. Het kan zijn dat hij dit weekend alweer een officiële match speelt.

Wel niet bij de A-ploeg dan. "We zullen hem natuurlijk zo veel mogelijk minuten proberen te geven, maar dat is niet altijd evident want je moet als staf ook in functie van het team denken", zegt coach Ivan Leko bij Het Nieuwsblad.

Max Dean kan bij Jong Gent al spelen dit weekend

"Daarom is het inderdaad een optie dat hij dit weekend bij Jong AA Gent zal aantreden, maar die beslissing is nog niet definitief genomen", gaat hij verder. Jong Gent staat momenteel negende in de Challenger Pro League en neemt het op tegen KV Kortrijk.

Leko verbergt niet dat hij zijn spits graag bezig ziet. "Ik was altijd al fan van Max Dean. Ik hou van zijn energie en hoe doelgericht hij is, maar ook kansen weet te creëren. Ik ben dol op zijn winnaarsmentaliteit en hoe hij ook druk zet. Jammer genoeg konden we dit seizoen nog niet op hem rekenen."

De Engelsman is negen maanden geblesseerd geweest nadat hij zijn kruisband scheurde. "Hij zal ook nog wel een poosje moeten werken om helemaal weer de oude te zijn, maar we zijn al heel blij dat hij vorig week al wat minuten kon sprokkelen", besluit de Kroatische coach van Gent.

