Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

Cercle Brugge speelt deze maand nog drie thuiswedstrijden, te beginnen met het duel tegen KRC Genk. Coach Onur Cinel blikt vooruit en licht zijn keuzes toe, waaronder de beslissing over de doelman.

Thuisreeks als kans

Cercle Brugge ontvangt deze maand achtereenvolgens Genk, Zulte Waregem en Kortrijk (voor de beker) in het Jan Breydelstadion. Cinel ziet hierin een mogelijkheid om punten te verzamelen, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Het wordt tijd dat we thuis onze trouwe fans eens belonen. Ze verdienen dat, want ze bleven ons altijd steunen en trokken ons op een moeilijk moment al een paar keer over de streep”, stelt hij.

De voorbereiding op deze reeks verliep niet vlekkeloos. In een oefenwedstrijd tegen Duinkerke verloor Cercle met 3-0. Cinel nuanceert die uitslag. “We waren niet compleet en Ravych kreeg al snel rood zodat we met tien stonden”, zegt hij. De scheidsrechter weigerde het verzoek om met elf tegen elf verder te spelen, net als eerder tegen Monaco. Een doelpunt van Cercle werd bovendien afgekeurd wegens buitenspel.

Positieve signalen in de kern

Ondanks de nederlaag zag Cinel ook lichtpunten. Diaby bevestigde zijn vorm, Ouattara keerde terug uit blessure en Ben Sadik maakte zijn debuut. Daarnaast zijn Utkus en Nazinho bijna volledig hersteld. De coach noemt dat belangrijke stappen richting een bredere inzetbare kern.





Ook Maxime Delanghe is opnieuw beschikbaar na een hersenschudding. Warleson imponeerde recent tegen Antwerp, maar Cinel heeft zijn keuze al gemaakt. “Maxime Delanghe”, antwoord hij meteen op de vraag wie zondag in doel staat.

“Voor het seizoen kozen we bewust voor hem als eerste doelman en gaven ook aan waarom. Dat is intussen niet veranderd”, besluit Cinel. De coach noemt het een luxe om over twee sterke keepers te beschikken.