Besnik Hasi was absoluut niet blij met enkele spelers: "Als ze het me moeilijk willen maken..."

Voor Besnik Hasi is het ook niet altijd gemakkelijk. Hij beschikt eindelijk over al zijn spelers, maar nog niet iedereen zit op hetzelfde fysieke niveau. En de coach moest dus veel gedwongen wissels doen en was absoluut niet blij met de invallers.

Hasi en Wouter Vrancken waren het in grote lijnen eens over de wedstrijd. "Wij waren de eerste helft beter, STVV de tweede", aldus Hasi, die ook veel lof had voor Vrancken zijn ploeg. "We wisten dat het hier moeilijk ging worden met de nieuwe wind die hier waait sinds het begin van dit seizoen."

"STVV speelt heel compact, met veel energie en lopende mensen en in een herkenbaar systeem. Wij moesten die energie matchen en dat deden we de eerste helft ook. Maar in de tweede kropen we achteruit. Ik heb het mijn spelers al zoveel keer op het hart gedrukt: wij mogen dat niet doen, want we kunnen dat niet. Wij moeten vooruit. Maar we brengen zo STVV weer in de wedstrijd."

Cvetkovic had een kniestoot gekregen en kon niet verder

Iedereen keek ook raar op toen Hasi bij de pauze Mihajlo Cvetkovic wisselde voor Bertaccini. De 18-jarige Serviër was immers heel goed en vormde een aanspeelpunt vooraan. "Cvetkovic had een 'coup de jambon' gekregen net boven zijn knie. Die was helemaal gezwollen. De medische staf deed er alles aan om hem nog op het veld te brengen, maar het ging niet."

En het was niet de enige gedwongen wissel. "Camara wisten we dat we hem na een uur moesten vervangen om geen risico's te nemen. We mogen hem niet laten hervallen in zijn blessure. Nathan De Cat heeft dan weer een grote motor, maar zijn spieren kunnen de intensiteit van 90 minuten en de opeenvolging van matchen nog niet aan. Wij willen hem ook niet verliezen", verklaarde Hasi.





Hasi niet blij met invallers

Hasi zag - net als wij - dat het niveau naar beneden ging na elke wissel. Dat zou niet mogen gebeuren. "De invallers moeten meer brengen dan wat ze nu gebracht hebben", waarschuwde Hasi. "Als ze het mij moeilijk willen maken, moet je dat op het veld laten zien."