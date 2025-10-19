Senne Lammens maakt indruk op Anfield en helpt Manchester United aan zege tegen Liverpool

Senne Lammens stond zondag onder de lat bij Manchester United in de topper tegen Liverpool. De jonge Belgische doelman maakte indruk op Anfield en blijft ongeslagen met zijn club na een 1-2 zege, al slikte hij wel zijn eerste tegendoelpunt bij United.

Senne Lammens maakt indruk

Na twee minuten was het al een eerste keer prijs: Mbeumo werkte de 0-1 prima af, waardoor de bezoekers meteen op voorsprong kwamen op Anfield. Nadien kregen ze het wel moeilijker.

Liverpool nam het spel over, maar efficiëntie ontbrak wel. Lammens zal het niet erg gevonden hebben. Gakpo raakte twee keer de paal, al kwam Lammens ook eens tussen met een knappe redding op een actie van Isak.

Maar slikt wel zijn eerste tegendoelpunt bij Manchester United

In minuut 78 slikte Lammens zijn eerste tegendoelpunt als doelpunt van Manchester United. Gakpo knalde het leer tegen de touwen, al kon onze landgenoot daar maar weinig aan doen.

De thuisploeg maakte het meeste aanspraak op de drie punten, maar uiteindelijk konden The Red Devils nog met de zege gaan lopen. Harry Maguire besliste de topper met een sterke kopbal. 6 op 6 voor Lammens bij United... Ruben Amorim zal er gelukkig mee zijn.