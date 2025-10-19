Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"

Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"
Thomas Meunier sprak bij RTBF over de duistere kant van het voetbal. Hij deelde een opvallende anekdote over zijn periode bij Borussia Dortmund.

Thomas Meunier is niet bang om te zeggen wat hij denkt. De Belgische verdediger deelde in een podcast van de RTBF een verhaal over zijn tijd bij Dortmund en de schimmige kant van de voetbalwereld.

"Ik kon tekenen voor Manchester United"

"Kleine anekdote: toen ik bij Dortmund zat, kon ik tekenen voor Manchester United. Ik had geen makelaar. En de trainer die er toen was, probeerde me duidelijk in de richting van zijn eigen makelaar te sturen om dat contract bij Man U af te ronden. Dat heb ik geweigerd, en dus heb ik niet getekend. Anders hadden jullie het wel geweten…", vertelde Meunier eerlijk.

De speler sprak over een systeem dat volgens hem te veel beïnvloed wordt door geld en verborgen belangen. "Dat is ook de negatieve kant van het voetbal: er is enorm veel geld mee gemoeid."

"Zelfs trainers werken soms samen met specifieke makelaars om spelers ergens onder te brengen en daar zelf op te verdienen. Zulke voorbeelden ken ik er wel 45…"

Bij Dortmund won hij de Duitse beker in 2021 en werd hij twee keer vicekampioen achter Bayern München. Vandaag speelt Meunier bij Lille, waar hij tot 2026 onder contract ligt, en geldt hij als een ervaren steunpilaar bij de Rode Duivels van Rudi Garcia.

