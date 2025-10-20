Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

Feyenoord wil opnieuw eigen baas worden. De Nederlandse topclub wil de helft van de verkochte aandelen terug aankopen.

In 2012 verkocht Feyenoord de helft van de aandelen aan Vrienden van Feyenoord. De groep fans - vooral ondernemers die er warmpjes inzitten - betaalden destijds net geen 33 miljoen euro voor het pakket.

Ook de reden was destijds héél duidelijk: het bankroet vermijden. Dankzij die injectie aan vers kapitaal bleef Feyenoord overeind en kon het aan de (financële) weg terug timmeren.

Opniew eigen baas

Algemeen Dagblad weet dat Feyenoord op het punt staat om de helft van de verkochte aandelen terug over te kopen. Ook Vrienden van Feyenoord werkt uiteraard met plezier mee.

Het is de bedoeling dat De Trots van Zuid op korte termijn ook de resterende aandelen zal terugkopen. Op die manier zijn alle aandelen opnieuw in eigen beheer.

Aan kop in de Eredivisie

Het gaat Feyenoord niet alleen op financieel vlak voor de wind. Ook de sportieve resultaten zijn goed. De Rotterdammers staan aan de leiding in de Nederlandse Eredivisie. PSV volgt op drie punten.

