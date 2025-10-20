'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'
Foto: Photonews

Harry Maguire is (zo goed als zeker) aan zijn laatste maanden bezig bij Manchester United. De verdediger gaat zijn centen in de woestijn gaan halen.

Harry Maguire is bezig aan zijn afscheidstournee op de Engelse velden. De 32-jarige verdediger gaat volgend seizoen in Saoedi-Arabië voetballen.

De Engelse media weten dat Maguire een persoonlijk akkoord heeft met Al Ettifaq FC. En we moeten er geen doekjes om winden: de 64-voudig Engels international gaat héél véél geld verdienen in de woestijn.

Géén contractverlenging

Het contract van Maguire bij Manchester United loopt op het einde van het seizoen af. Het was al langer duidelijk dat The Red Devils hem geen verlenging gaan aanbieden. 

Nochtans kwam Maguire in 2019 met alle toeters en bellen aan op Old Trafford. Manchester United betaalde destijds een recordbedrag van maar liefst 87 miljoen euro voor Harrydinho.

Prijskaartje als molensteen om de nek

Maguire sleurde dat prijskaartje - en de titel van duurste verdediger ooit - overal mee. De verdediger was dan ook nooit de verwachte rots in de branding bij Manchester United. Het speelt mee in de beslissing om hem te laten vertrekken.
 

