Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Vincent Kompany blijft langer bij Bayern München. De Belgische coach doet het uitstekend, en dat blijft niet onopgemerkt: Der Rekordmeister verlengt zijn contract tot 2029.

Vincent Kompany levert goed werk bij Bayern München, uitzonderlijk goed zelfs. Na de zege tegen Borussia Dortmund zit de club al aan 11 overwinningen op rij in alle competities.

Dat versterkt het record van de club niet alleen, maar de kloof tussen Bayern en de rest van het klassement wordt zo weer groter. Het clubbestuur ziet dat het goed is en besloot om Kompany te belonen.

Vincent Kompany tekent bij tot 2029

Bayern München deelde dinsdag namelijk mee dat het contract van de Belgische trainer verlengd is tot 2029. Eerst liep dat tot 2027, maar Der Rekordmeister wil zijn trainer dus absoluut niet kwijtspelen.

Jan-Christian Dreesen, CEO van Bayern München, is enorm gelukkig met het nieuws. "Vincent Kompany heeft het plezier teruggebracht bij FC Bayern, en dat enthousiasme is echt overgeslagen. Onder zijn leiding is er een echt team gegroeid dat dominant en aantrekkelijk voetbal speelt", zegt hij op de clubwebsite.





"De contractverlenging is ook een belangrijk signaal naar onze spelers toe. Wat ik bovendien erg waardeer aan Vincent, is zijn kalmte: hij zoekt nooit de spotlights op en maakt onze spelers beter door zijn minutieuze werk", besluit Dreesen.