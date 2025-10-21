Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

Sinds het einde van vorig seizoen zit Loïc Lapoussin op een zijspoor bij STVV. Onlangs speelde en scoorde hij met de U23 van Sint-Truiden. Toch lijkt een snelle terugkeer naar het eerste elftal voorlopig onwaarschijnlijk.

Afgelopen winter bood Sint-Truiden een uitweg aan Loïc Lapoussin, die bij Union Saint-Gilloise op een zijspoor was beland onder Sébastien Pocognoli. In tegenstelling tot Didier Lamkel Zé, die in januari eveneens als gok van het bestuur werd aangetrokken om het behoud te verzekeren, bleef de Malagassische winger vechten tot het einde en begon hij aan alle play-downwedstrijden.

Maar sinds Wouter Vrancken zijn kern naar eigen wens kon samenstellen, heeft Lapoussin niet meer op een wedstrijdblad van de A-ploeg gestaan. Zijn toekomst op Stayen lijkt dan ook onzeker.

Loïc Lapoussin scoort bij de U23 van Sint-Truiden

In de zomer kreeg hij zelfs toestemming om een nieuwe club te zoeken, maar uiteindelijk tekende hij nergens. Hij was volledig van de radar verdwenen, tot dit weekend.

Lapoussin speelde én scoorde met de U23 van Sint-Truiden, op het veld van Cappellen. Toch opvallend, maar er zal een reden voor zijn.

De vraag is of dit het begin van een comeback betekent, of gewoon een manier om fit te blijven in aanloop naar een mogelijke wintertransfer. Gezien de huidige keuzes van Vrancken lijkt dat laatste het meest waarschijnlijk.