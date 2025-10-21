'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

Anderlecht is gestart met onderhandelingen over een contractverlenging voor Nathan De Cat. En dat mag een stevige overeenkomst zijn voor de youngster van paarswit.

Nathan De Cat, amper 17 jaar oud, wordt door de club als essentieel beschouwd in de huidige kern. Volgens Le Soir deelt ook Besnik Hasi die visie, wat ertoe heeft geleid dat De Cat eigenlijk niet mag vertrekken naar het WK voor de U17.

Toch stond hij maandagavond op de selectie van de bondscoach. Er zou mogelijk sprake zijn van een compromis, waarbij De Cat enkel tijdens de interlandbreak naar het WK trekt. Afwachten wat dit wordt.

Nathan De Cat in historisch perspectief

De Cat behoort tot een selecte groep spelers die op 17-jarige leeftijd al minstens tien keer aan de aftrap stonden bij Anderlecht. Hij staat daarmee vierde in de rangschikking van jonge basisspelers sinds 2000, achter Vanden Borre, Tielemans en Lukaku, maar wel vóór Kompany, Doku en Verschaeren.

De huidige verbintenis van De Cat loopt tot juni 2027. Door de toenemende interesse van buitenlandse clubs wil Anderlecht snel handelen. De club wil de gesprekken snel in de juiste richting sturen, zo meldt Le Soir.





De onderhandelingen worden gevoerd tussen de sportieve directie, De Cat en zijn entourage. Volgens Le Soir kunnen de besprekingen nog enkele weken in beslag nemen, maar de intentie is duidelijk: Anderlecht wil zijn talent behouden en het langst mogelijke contract laten ondertekenen.