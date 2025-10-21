Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

De voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, was in La Paz om de 100ste verjaardag van de Boliviaanse voetbalbond te vieren. Hij beloofde dat hij "een WK naar het land van het Andesgebergte" zal brengen, zonder een datum of categorie te vermelden.

Sinds 26 februari 2016 is Gianni Infantino voorzitter van de FIFA. De Zwitsers-Italiaan staat bekend om zijn controversiële uitspraken en soms bizarre ideeën om, volgens hem, het mondiale voetbal te verbeteren.

Deze week was Infantino in La Paz om de 100ste verjaardag van de Boliviaanse voetbalbond te vieren. Tijdens dat bezoek deed hij opnieuw een opvallende uitspraak. "We gaan hier een WK brengen, dat is zeker", beloofde hij volgens het AFP, zonder een datum of categorie te vermelden.

Het organiseren van internationale wedstrijden in Bolivia is echter al jaren een groot probleem, aangezien de meeste stadions boven de 3000 meter hoogte liggen, en zelfs tot 4000 meter in het geval van het Estadio de El Alto, dat pas sinds 2024 door de FIFA is goedgekeurd.

Een WK op 4000 meter hoogte?

Hoewel de steun van Gianni Infantino belangrijk is, zijn het de 200 leden van de FIFA die stemmen over de toewijzing van toekomstige WK’s. "We gaan het bespreken met de pas verkozen president", verklaarde Infantino, verwijzend naar Rodrigo Paz, die zondag de verkiezingen in Bolivia won.

In 2007 had de FIFA nog wedstrijden boven de 2500 meter hoogte verboden, om de gezondheid van spelers te beschermen. Landen als Peru, Ecuador en Colombia werden toen ook getroffen door die maatregel.

De sportautoriteiten van die landen hadden destijds gereageerd dat het gevaarlijker was om bij extreme hitte op lage hoogte te spelen dan in de bergen. De FIFA trok het verbod in 2008 weer in. Of er dus ooit echt een WK in het hart van het Andesgebergte zal plaatsvinden, blijft zeer twijfelachtig.