Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seraing kwam afgelopen weekend met een statement nadat Patro-fans spelers van de club racistisch zouden hebben bejegend. Patro Eisden slaat nu keihard terug: de Limburgers zijn er zeker van dat Seraing-spelers seksueel grensoverschrijdend gedrag toonden op het veld.

Zondag speelden Patro Eisden Maasmechelen en RFC Seraing 2-2 gelijk in Limburg. Al snel na affluiten kwam Seraing met een statement. De club liet weten dat meerdere spelers het doelwit van racistische spreekkoren en gebaren van enkele Patro-supporters waren.

Patro Eisden heeft dinsdag zelf besloten te reageren. Volgens de club waren de Seraing-spelers verantwoordelijk voor "kwade reacties van Patro-supporters".

"Naar aanleiding van de gebeurtenissen na het late tegendoelpunt van de bezoekers op zaterdag 19 oktober, geeft Patro Eisden hieronder een officieel statement over het incident tussen spelers van RFC Seraing en onze supporters."

Patro Eisden beschuldigt spelers van Seraing van seksueel grensoverschrijdend gedrag

"Patro Eisden heeft na een eerste onderzoek vastgesteld dat uitdagend en verwerpelijk gedrag van Seraing-spelers de aanleiding was tot kwade reacties van Patro-supporters", klinkt het bij de Limburgers op de clubwebsite.

Of er sprake was van racisme is volgens Patro nog niet zeker. "Uiteraard distantieert Patro zich van diegene die zich, ondanks de verwerpelijke en grensoverschrijdende uitdagingen van Seraing-spelers, eventueel over de grens hebben begeven in hun reactie. Patro onderzoekt momenteel of er effectief supporters over de schreef zijn gegaan. Dit staat nog niet vast."

Maar dan slaat Patro zelfs terug. Er wordt beweerd dat Seraing-spelers seksueel grensoverschrijdend gedrag toonden. "Wat wel vaststaat, zijn de onweerlegbare beelden van Seraing-spelers die seksueel grensoverschrijdend gedrag op de Pro League-velden hebben vertoond. Patro Eisden zal haar verantwoordelijkheid nemen richting enkelingen indien zij gedrag hebben vertoond dat ongepast was, maar verwacht een krachtig signaal van de Pro League richting de spelers van Seraing."

"Als Pro League-club staan we op één lijn met de visie van de Pro League over grensoverschrijdend en discriminerend gedrag. We moeten er echter voor zorgen dat bij ernstige gevallen, zoals die van gisteren, gepleegd door Seraing-spelers, ook de juiste en krachtigste maatregelen worden genomen. Doe je dat niet, dan dreig je je eigen initiatieven te degraderen tot uitgeholde acties", besluit Patro.

Patro Eisden Maasmechelen
Seraing

2e klasse

 Speeldag 10
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Eupen Eupen
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-1 SK Beveren SK Beveren
Jong Genk Jong Genk 3-1 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KAA Gent KAA Gent 2-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 1-2 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-2 Seraing Seraing

