Verschillende spelers van RFC Seraing zouden zondag het slachtoffer zijn geworden van racistische beledigingen tijdens de wedstrijd tegen Patro Eisden. Naar aanleiding van deze incidenten publiceerde de club enkele minuten na het laatste fluitsignaal een verklaring op haar sociale media.

RFC Seraing pakte zondag een knap punt op het veld van Patro Eisden. De bezoekers kwamen wat tegen de gang van het spel in op voorsprong, maar zagen Patro eerst gelijkmaken en daarna zelfs 2-1 scoren. In de slotfase slaagde Seraing er nog in om met tien tegen elf gelijk te maken.

Kort na de wedstrijd publiceerde de club een verklaring op sociale media. Volgens Seraing werden meerdere spelers het doelwit van racistische spreekkoren en gebaren van enkele Patro-supporters. De club veroordeelt die gebeurtenissen met klem.

"Dit zijn onaanvaardbare daden. Ze raken niet alleen onze spelers, maar ook de fundamentele waarden van voetbal en menselijk respect", klinkt het in het communiqué.

"RFC Seraing veroordeelt deze onwaardige daden met de grootste strengheid. Racisme, in al zijn vormen, heeft geen plaats op het veld, niet in de tribunes en nergens anders. We willen onze volledige steun betuigen aan onze spelers en aan alle mensen die slachtoffer zijn van discriminatie."

Het communiqué vervolgt. "Hun moed en waardigheid dwingen respect af en herinneren eraan dat de enige kleur die in deze sport zou moeten tellen, die van het shirt is dat men met trots draagt. RFC Seraing zal met overtuiging blijven opkomen voor een inclusief, respectvol en verbindend voetbal."

"We roepen alle actoren van het voetbal, spelers, clubs, supporters en instellingen, op om zich te verenigen en dit gedrag voorgoed te doen verdwijnen. Want voetbal is een universele taal. En respect is onze enige blijvende overwinning", besluit de club.