Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

RSC Anderlecht werkt aan de terugkeer van Jean Kindermans. Het is Marc Coucke die de voormalige baas van Neerpede wil terughalen. Maar hoe zit die vork precies in de steel?

Jean Kindermans vertrok in november 2023 bij RSC Anderlecht. De voormalige baas van Neerpede trok naar Antwerp FC. Op De Bosuil heeft hij een lopend contract tot medio 2029.

Het vertrek van Kindermans - na maar liefst achttien jaar trouwe dienst - was een slag in het gezicht van de paars-witte achterban. Maar ook zijn voormalige ontdekkingen begrepen de situatie niét. Romelu Lukaku op kop.

De reden: Wouter Vandenhaute

Kindermans had overigens zelf geen zin meer om door te gaan bij Anderlecht. Hij kon niet langer door één deur met Wouter Vandenhaute. En in het nabije verleden stond dat gelijk aan opkrassen.

Het is overigens géén toeval dat Marc Coucke nu pleit voor een terugkeer van Kindermans. De eigenaar van Anderlecht dweept met Romelu Lukaku én maakte van Michael Verschueren de nieuwe voorzitter.

Ja, maar...

Lukaku maakte er de voorbije maanden nooit een geheim van dat het vertrek van Kindermans één van de meest zwarte pagina's in de geschiedenis van Anderlecht was. En ook Verschueren weet héél goed wat Kindermans voor paars-wit heeft betekend.

Zou Kindermans zelf een terugkeer zien zitten? Hij zal het nooit uitspreken, maar natuurlijk is dat het geval. Maar er is dat verdomde contract op De Bosuil…