Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4300

RSC Anderlecht werkt aan de terugkeer van Jean Kindermans. Het is Marc Coucke die de voormalige baas van Neerpede wil terughalen. Maar hoe zit die vork precies in de steel?

Jean Kindermans vertrok in november 2023 bij RSC Anderlecht. De voormalige baas van Neerpede trok naar Antwerp FC. Op De Bosuil heeft hij een lopend contract tot medio 2029.

Het vertrek van Kindermans - na maar liefst achttien jaar trouwe dienst - was een slag in het gezicht van de paars-witte achterban. Maar ook zijn voormalige ontdekkingen begrepen de situatie niét. Romelu Lukaku op kop.

De reden: Wouter Vandenhaute

Kindermans had overigens zelf geen zin meer om door te gaan bij Anderlecht. Hij kon niet langer door één deur met Wouter Vandenhaute. En in het nabije verleden stond dat gelijk aan opkrassen.

Het is overigens géén toeval dat Marc Coucke nu pleit voor een terugkeer van Kindermans. De eigenaar van Anderlecht dweept met Romelu Lukaku én maakte van Michael Verschueren de nieuwe voorzitter.

Ja, maar...

Lukaku maakte er de voorbije maanden nooit een geheim van dat het vertrek van Kindermans één van de meest zwarte pagina's in de geschiedenis van Anderlecht was. En ook Verschueren weet héél goed wat Kindermans voor paars-wit heeft betekend.

Zou Kindermans zelf een terugkeer zien zitten? Hij zal het nooit uitspreken, maar natuurlijk is dat het geval. Maar er is dat verdomde contract op De Bosuil…

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: De Cat

08:40
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40
Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

08:20
1
Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
1
Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

08:00
Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

07:20
3
Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

20:40
4
Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

07:40
Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

06:30
3
Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

23:30
3
Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

20:00
8
Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

22:30
1
Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

21:40
1
Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

22:00
Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi Analyse

Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi

18:40
Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

21:00
1
KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

21:20
Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

21:10
Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

19:50
Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

19:40
12
Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

20:20
1
Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

19:00
3
'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

19:20
3
Héél pijnlijke uitspraken van Braziliaanse legende over Neymar: "Hij is nutteloos"

Héél pijnlijke uitspraken van Braziliaanse legende over Neymar: "Hij is nutteloos"

18:20
1
"Het is onbegrijpelijk" - Twee jaar later vertelt Karel Geraerts wat er gebeurde bij zijn vertrek

"Het is onbegrijpelijk" - Twee jaar later vertelt Karel Geraerts wat er gebeurde bij zijn vertrek

18:00
4
Wat weet hij van Club Brugge? Het ongemakkelijke antwoord van Harry Kane

Wat weet hij van Club Brugge? Het ongemakkelijke antwoord van Harry Kane

17:30
Zulte Waregem klimt de top zes in en... is ook een kandidaat om daar te eindigen: "Momentopname"

Zulte Waregem klimt de top zes in en... is ook een kandidaat om daar te eindigen: "Momentopname"

17:00
Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

Gumienny begrijpt niets van afgekeurde Anderlecht-goal

14:40
5
"Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match'

"Belachelijk" en "Zinloos" - Zo reageren zowel Standard- als Antwerp-spelers op hun 'match'

16:30
17
David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

15:30
Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen

15:11
51
Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval Reactie

Charaï vindt meteen vervanger voor Rommens bij Westerlo en dat is geen toeval

15:10
Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur"

Daniel Van Buyten geeft Club Brugge héél weinig kans: "Misschien een halfuur"

16:00
7
Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge Reactie

Bayern München is OH Leuven niet: Brandon Mechele zet iedereen op scherp bij Club Brugge

14:50
1
Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

Coucke wil alles terugdraaien: terugkeer Jean Kindermans ligt op tafel

12:40
4
Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

Ongelooflijk! Nog meer pech voor Antwerp in Luik, spelersgroep nog maar net aangekomen

14:16
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Ivan Leko ontploft na blamage tegen Zulte Waregem en laat geen spaander heel van zijn eigen ploeg UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten" André Coenen André Coenen over "Iets klopt hier niet": Peter Vandenbempt fileert de bizarre regelgeving na Standard-Antwerp Bink65 Bink65 over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp filip hendrix filip hendrix over Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC Malinwazaa Malinwazaa over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" mantoch mantoch over Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging" Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved