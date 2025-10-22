Drama voor La Louvière: Promovendus zal aanvaller maandenlang moeten missen

La Louvière pakte afgelopen weekend een punt tegen Westerlo. Het was de derde speeldag op rij waarin de promovendus 0-0 speelde. Doelpunten maken blijft dus een moeilijke opgave, zeker nu Mouhamed Belkheir maandenlang buiten strijd zal zijn.

Geen Mouhamed Belkheir afgelopen weekend bij La Louvière. De spits, die vorig seizoen nog clubtopschutter werd in de Challenger Pro League, viel uit tijdens een oefenwedstrijd tegen KAA Gent.

Belkheir maanden aan de kant

Coach Frédéric Taquin vreesde voor het ergste en krijgt nu ook gelijk. Belkheir staat maandenlang aan de kant met gescheurde kruisbanden. Dat schrijft La Dernière Heure. Een stevige aderlating voor Les Loups en hun aanvallende compartiment.

De kans dat de Frans-Algerijnse aanvaller dit seizoen nog in actie zal komen, is eerder klein. Tot nog toe kwam Belkheir tot drie optredens in de Jupiler Pro League, nadat hij in het tussenseizoen aanvankelijk leek te vertrekken.

Vorig seizoen kwam Belkheir nog tot 15 doelpunten in alle competities. Maar dit seizoen kon hij dus nog niet vieren. En de kans dat hij dit seizoen nog op het veld verschijnt, lijkt dus onwaarschijnlijk.

Mendy in de basis?

Tegen Westerlo werd Belkheir vervangen door Oucasse Mendy. Of de Fransman ook de volgende wedstrijd aan de aftrap zal staan, is nog even afwachten. La Louvière speelt komende zondag op het veld van Racing Genk.