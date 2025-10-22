Reactie Genk-spits Oh samen met meer verrassende aanvallende troef klaar voor nieuw groots moment in Europa

Genk-spits Oh samen met meer verrassende aanvallende troef klaar voor nieuw groots moment in Europa
Foto: © photonews

Iedereen herinnert zich nog wel de ontlading bij Genk-spits Oh, toen hij in Europa op het veld van Rangers het enige doelpunt maakte. Met de komst van Betis hoopt Genk op opnieuw een groots moment in de Europa League.

Ondertussen is Genk in Europees verband ook weer een  ontnuchtering rijker, met die thuisnederlaag tegen Ferencvaros. Wie weet ligt een ontmoeting met Real Betis Genk wel beter. Oh ligt alvast op de loer om weer te scoren. "Ja, het is een mooie match die we weer zullen spelen. Het wordt een mooie uitdaging voor ons. We kijken uit naar die volgende wedstrijd."

Tenslotte speel je niet elke week tegen de nummer 5 uit La Liga. Het is een kans voor Genk om eens positief te verrassen. Een mogelijkheid voor Thorsten Fink is om Oh via de flank te laten ondersteunen door Yaimar Medina. Die twee vonden elkaar blindelings tijdens de tweede helft van de vorige competitiewedstrijd bij Cercle Brugge.

Oh en Medina kennen elkaar goed

"Ik scoorde op een goede pass van Medina", herinnert Oh zich. De Zuid-Koreaan was in Jan Breydel goed voor een goal en een assist en mag dus ook vol vertrouwen toeleven naar het treffen met Betis. Hij heeft overigens een goede band met Medina. "Ja, we praten vaak met elkaar naast het veld. Hij kent mij goed en ik ken hem goed."

Nochtans kan de communicatie tussen de Zuid-Koreaan en een Ecuadoraan al eens moeilijker verlopen. "We hebben natuurlijk het vorige seizoen al samen meegemaakt. Aanvakelijk sprak hij geen Engels, maar ik weet wat in zijn hart zit." In de loop van de afgelopen maanden zijn ze dus steeds betere ploegmaats geworden en daar kan Genk misschien wel de vruchten van plukken. 

Heynen denkt dat Medina nuttig kan zijn

Ook Bryan Heynen hoopt op impact van Medina donderdagavond, als de coach hem uitspeelt. "Ik denk dat hij in die Europese match op het veld van Rangers ook heeft getoond dat hij die positie van linksbuiten goed kan invullen. Hij heeft een goede linker en veel snelheid. Het is iemand die heel nuttig is op die positie." 

Volg KRC Genk - Real Betis live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (23/10).

