Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!"

Olivier Renard is sinds eind 2024 actief als sportief directeur. De voormalige doelman kan nog niet het nodige krediet voorleggen. En dat zorgt nu en dan voor speculaties.

Wouter Vandenhaute verving Jesper Fredberg eind 2024 voor Olivier Renard. Het behoeft geen betoog dat de achterban van paars-wit niet opgezet is met een voormalige speler van Standard op die stoel.

Bovendien slaagde Renard er vooralsnog niet in om te overtuigen. De inkomende transfers zijn allesbehalve een groot succes, terwijl het vertrek van Kasper Dolberg hem ook niet populair heeft gemaakt.

Olivier moét zich bewijzen

Ook het vertrek van Vandenhaute zorgt er niet meteen voor dat Renard stevig in het zadel zit. Integendeel: de sportief directeur zal zich de komende wintermercato moéten bewijzen.

"Ik verwacht niet dat Michael Verschueren en Kenneth Bornauw voor dé sportieve kentering gaan zorgen", klinkt het bij Marc Delire op RTBF. "Dat zijn niet de grote voetbalexperts, hé."

Wie RSC Anderlecht moet halen? Luciano D'Onofrio! Dan zal je iets zien

Met andere woorden: de vervanging van Renard kan wél voor een kentering zorgen. "Wie Anderlecht moet halen? Iemand die momenteel niets doet."

"Luciano D'Onofrio is dé geknipte man voor die rol", verrast de analist. "Je zal iets zien als je hem de leiding over Anderlecht zou geven. Daar ben ik van overtuigd."