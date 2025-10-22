Noa Lang in héél moeilijk parket: "Ik spreek amper met de coach"

Noa Lang in héél moeilijk parket: "Ik spreek amper met de coach"
Foto: © photonews

Noa Lang beleeft moeilijke tijden bij Napoli. De Nederlander, die afgelopen zomer een miljoenentransfer maakte van PSV naar de Italiaanse topclub, moest ook tegen zijn ex-ploeg op de bank beginnen.

Napoli kreeg in Eindhoven een zware 6-2-nederlaag om de oren, en Lang kreeg pas in de tweede helft speeltijd van coach Antonio Conte. Na de wedstrijd sprak Lang opvallend openhartig bij Ziggo Sport over zijn situatie in Italië. “Ik moet het accepteren zoals het is”, klonk het gelaten.

De flankaanvaller lijkt zijn basisplaats voorlopig kwijt, en het contact met zijn trainer is beperkt. “Of ik met de trainer spreek? Nee, niet zo veel. Ik heb hem één keer gesproken, maar we praten nu over de wedstrijd, die is relevanter.”

Langs Italiaanse zijde blijft Antonio Conte intussen streng en zakelijk in zijn communicatie. Geconfronteerd met de uitspraken van Lang, wilde de coach weinig woorden vuilmaken aan zijn speler. “We moeten praten over het team, niet over één speler", reageerde de Italiaan kort maar duidelijk.

Conte spreekt over teamgeest en wil niet ingaan op situatie Noa Lang

Conte liet daarbij verstaan dat discipline en teamgeest voor hem absolute prioriteit blijven. “Ik wil niet over één speler praten, omdat het gevaarlijk is als men egoïstisch wordt. Dat is niet goed voor ons seizoen.”

Over Langs speeltijd wilde hij verder geen concrete uitspraken doen, al klonk het wel als een waarschuwing richting de Nederlander. “Hij moet hard blijven werken. Als ik besluit om hem op te stellen, dan doe ik dat, anders blijft hij op de bank.”

De 25-jarige Lang, die vorig seizoen nog de ster was bij PSV, zit voorlopig vast in een moeilijke periode in Napels. Voorlopig lijkt hij onder Conte ver verwijderd van de basis.
 

