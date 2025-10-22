Vanhaezebrouck heel eerlijk: "KAA Gent betaalde véél te veel voor hem"

Vanhaezebrouck heel eerlijk: "KAA Gent betaalde véél te veel voor hem"
Foto: © photonews
De transfermercato, dat is altijd iets bijzonder. De markt werkt nu eenmaal op heel bijzondere manieren. Dat is ook in de Belgische competitie niet anders, weet expert ter zake Hein Vanhaezebrouck.

Spelers kopen en verkopen? Dat hangt soms ook van het moment af. Ploegen waarvan men weet dat ze veel geld in kas hebben, zullen misschien soms meer moeten betalen voor een andere speler.

Vanhaezebrouck diept het voorbeeld van Momodou Sonko op

Hein Vanhaezebrouck diepte in dat opzicht een verhaal uit zijn eigen verleden op. In januari 2024 betaalde KAA Gent waar hij toen nog coach was liefst 7,25 miljoen euro voor Momodou Sonko.

Die speelde toen bij Häcken en had een marktwaarde van vier miljoen euro – ondertussen is hij er daar volgens Transfermarkt overigens ook al meer dan een miljoen van kwijt en is de marktwaarde dus gezakt naar 2,5 miljoen euro.

Supporters zouden niet blij geweest zijn met goedkopere transfer

“Als je heel veel geld zelf binnenkrijgt, dan ga je er ook heel veel uitgeven. Momodou Sonko is eigenlijk voor veel te veel geld naar KAA Gent gekomen”, aldus Vanhaezebrouck heel eerlijk bij Sporza Daily.

“Maar omdat ze heel veel geld hadden ontvangen, moest het veel kosten. Dan waren de supporters niet tevreden geweest met een transfer van anderhalf miljoen euro of zo”, bond hij de kat de bel aan.

