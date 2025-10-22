Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"
Gaby Mudingayi was een opvallende aanwezige tijdens Union SG en Internazionale FC. De voormalige Rode Duivel zag zijn twee voormalige werkgevers tegenover elkaar staan. En hij vond tijd om terug te blikken op zijn carrière.

Gaby Mudingayi zette zijn eerste stappen als profvoetballer bij Union SG. Vervolgens ging het via KAA Gent, Torino FC, SS Lazio en Bologna FC 1909 naar Internazionale FC.

Mudingayi is sinds 2017 profvoetballer af. "Ik ben ondertussen actief als zaakwaarnemer. Het is mijn bedoeling om een schakel te worden tussen België en Italië."

Italiaanse clubs zijn héél geïnteresseerd in Belgische talenten

Gabi Mudingayi

"De Italiaanse clubs zijn héél geïnteresseerd in Belgische talenten", legt de 17-voudig Rode Duivel uit bij RTBF. "Vroeger was dat anders. Ik was destijds de enige Belgische international die in Italië speelde."

"Achteraf gezien heb ik veel te weinig erkenning gekregen vanuit België", verrast Mudingayi. "In die tijd was er nog geen sociale media, hé. We hadden de kans niet om onze zichtbaarheid zelf te beheren."

Gouden Generatie

Mudingayi zag uiteindelijk Eden Hazard, Vincent Kompany, Romelu Lukaku en andere toppers bij de nationale ploeg komen. "Iedereen zag meteen dat ze enorme kwaliteiten hadden. En dat is gebleken, hé."

