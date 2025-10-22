Westerlo doet reputatie alle eer aan en leidt in opvallend klassement

Westerlo maakt de laatste jaren steeds meer furore met jonge, kwaliteitsvolle voetballers. Ook dit seizoen voeren ze het klassement aan van jongste gemiddelde leeftijd bij de basisopstelling.

Westerlo kent een seizoen met ups en downs en staat op dit moment op de negende plaats in de Jupiler Pro League. Waar het wel het klassement aanvoert, is de ranglijst van jongste ploegen in onze competitie.

Westerlo jongste ploeg in JPL

Van alle teams uit de Jupiler Pro League, heeft Westerlo gemiddeld gezien het jongste basiselftal met 23,39 jaar. Dat heeft de club zelf aangekondigd via de officiële kanalen. Cercle Brugge (24,10) en Zulte Waregem (24,30) vervolledigen de top 3.

Als we gaan kijken naar individuele wedstrijden, is Westerlo ook daar (niet geheel onlogisch) de primus van de klas. Op speeldag 6, 7 en 8 kwam het met de jongste ploeg van de gehele competitie. Telkens was de basisopstelling gemiddeld amper 22,8 jaar oud.

Minste kaarten

Ook in het Fair-Playklassement voert Westerlo de rangshikking aan. Na elf wedstrijden slikte ze nog maar zeventien kaarten, waarvan geen enkele rode. Geen enkel team is fairder dan de ploeg van Issame Charaï.

De jonge wolven van Westerlo mogen zich komend weekend opnieuw gaan bewijzen. Het ontvangt op zaterdag Dender, dat ondanks enkele prima prestaties nog steeds troosteloos laatste staat zonder overwinning.