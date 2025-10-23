Champions League verloopt helemaal anders dan vorig jaar (en dat is geen goed nieuws voor Club en Union)

Na drie speeldagen in de Champions League staan Club Brugge en Union SG voor een zware opdracht. De dominantie van de Europese topclubs is groter dan vorig seizoen, wat de marge voor Belgische ploegen aanzienlijk verkleint.

Boudeweel ziet scherp kwaliteitsverschil met Europese elite

Club Brugge kreeg in München een zware nederlaag te slikken tegen Bayern. Tom Boudeweel, die de wedstrijd becommentarieerde, was onder de indruk van de ploeg van Vincent Kompany. “Het kwaliteitsverschil tussen het Bayern van Vincent Kompany en het Club Brugge van Nicky Hayen was groot”, klinkt het op Sporza.

De volgende opdracht voor Club is een thuiswedstrijd tegen FC Barcelona, dat volgens Boudeweel het beste van het beste vertegenwoordigt, terwijl Club nog niet op zijn best is. De Belgische vertegenwoordigers ondervinden structurele moeilijkheden tegen technisch superieure tegenstanders.

Coach Nicky Hayen noemt het leermomenten, maar Boudeweel nuanceert die uitspraak. “Als je tegen zo'n tegenstander moet voetballen, kan het ook vaak berusting zijn.” De cijfers bevestigen de trend.

“De voorbije 2 dagen waren er 18 wedstrijden en 9 ploegen hebben minstens 4 doelpunten gemaakt. Dus ploegen als Club en Union hebben minstens 4 doelpunten tegengekregen.” De kloof met de Europese top is zichtbaar in het klassement, waar PSG, Bayern, Inter, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Barcelona en Liverpool de bovenste plaatsen innemen.





Groot verschil met vorig seizoen

Volgens Boudeweel is dat een verschil met vorig seizoen: “Dat is toch anders dan de eerste editie vorig jaar, toen ze af en toe wel eens een snipperdagje namen. Ik denk dat de topclubs hun lesje hebben geleerd en dat ze niet veel meer gaan laten vallen tegen de kleinere clubs, zoals Club en Union”, besluit hij.