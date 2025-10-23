De fans mogen gerust zijn: KRC Genk brengt duidelijkheid over wedstrijd tegen Real Betis

De fans mogen gerust zijn: KRC Genk brengt duidelijkheid over wedstrijd tegen Real Betis
Foto: © photonews

Storm Benjamin zorgt voor heel wat onrust in Nederland, maar ook in België volgen de clubs de situatie op de voet. Terwijl Feyenoord en AZ hun wedstrijden moesten verplaatsen, bevestigt KRC Genk dat het duel met Real Betis gewoon doorgaat om 18u45.

Storm Benjamin zorgt in Nederland voor chaos met oog op de Europa League-duels van donderdagavond. Rond de wedstrijd van Feyenoord was vooral veel te doen.

Die werd gepland om 18u45, verplaatst naar 16u30 en nadien nog eens verplaatst naar 21u. Fans begrepen er op een bepaald moment niets meer van.

Ook de wedstrijd van AZ Alkmaar werd naar een ander tijdstip verplaatst. Maar niet alleen Nederland heeft last van het noodweer, ook België wordt getroffen.

Genk-Betis gaat gewoon door om 18u45

Daarom is het niet onlogisch om vragen te beginnen stellen over de wedstrijd van Racing Genk tegen Real Betis vanavond. Maar die zal wel gewoon doorgaan op het geplande uur. Dat schrijft de club zelf op zijn website om de fans gerust te stellen.

"In overleg met de UEFA, de brandweer en op basis van de meest recente info van het KMI, werd beslist dat veiligheid in en rond de Cegeka Arena perfect kan worden gegarandeerd. De zwaarste windstoten vermijden Limburg waardoor er op dit moment geen veiligheidsrisico's zijn", klinkt het bij de club.

KRC Genk
Real Betis

