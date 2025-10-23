Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

Storm Benjamin treft ook de voetbalwereld. In Nederland werd de Europa League-match van Feyenoord tegen Panathinaikos meerdere keren verplaatst, tot grote frustratie van de supporters.

Storm Benjamin zorgt voor chaos, maar ook in de voetbalwereld. In Nederland werden de fans van Feyenoord op donderdag helemaal in de war gebracht.

Het noodweer heeft gevolgen voor de Europa League-wedstrijden in Nederland vandaag, maar vooral Feyenoord werd getroffen door onzekerheid. Eerst werd er gecommuniceerd dat de wedstrijd vervroegd werd.

In eerste instantie ging de match door om 18u45, op het normale uur dus. Toen kwam het nieuws dat de wedstrijd om 16u30 zou gespeeld worden omwille van het weer. Heel lastig voor de fans, aangezien de meesten onder hen werken en om 16u30 niet in het stadion kunnen zijn.

Om 18u45, 16u30, niet... maar definitief om 21u

Maar daar bleef het niet bij, want de Telegraaf zorgde nadien zelfs voor ongerustheid. Het medium publiceerde een artikel waarin stond dat de wedstrijd niet zou doorgaan, al werd het niet lang nadien weer offline gehaald.

Op sociale media regende het reacties van supporters die in de war waren, sommigen zijn uren onderweg en wisten dus niet helemaal wat er aan de hand was. Rond 14u15 communiceerde Feyenoord zelf dat de wedstrijd "op last van de gemeente op basis van veranderde weersvoorspellingen" naar 21u verplaatst wordt.

"De gemeente drukt iedereen op het hart zelf de afweging te maken om al dan niet af te reizen naar De Kuip. Houd hierbij rekening met de actuele weersvoorspellingen. Mochten supporters met een ticket door de veranderende omstandigheden niet in staat zijn de wedstrijd bij te wonen, dan kunnen zij hun geld terugkrijgen. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk via de officiële kanalen", klinkt het.

Maar uiteraard zijn er supporters die rekening hielden met een aftrap om 16u30. Hieronder enkele reacties van fans op sociale media.