Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van

Ongeziene chaos in Nederland rond match van Feyenoord: fans begrijpen er helemaal niets meer van
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Storm Benjamin treft ook de voetbalwereld. In Nederland werd de Europa League-match van Feyenoord tegen Panathinaikos meerdere keren verplaatst, tot grote frustratie van de supporters.

Storm Benjamin zorgt voor chaos, maar ook in de voetbalwereld. In Nederland werden de fans van Feyenoord op donderdag helemaal in de war gebracht.

Het noodweer heeft gevolgen voor de Europa League-wedstrijden in Nederland vandaag, maar vooral Feyenoord werd getroffen door onzekerheid. Eerst werd er gecommuniceerd dat de wedstrijd vervroegd werd.

In eerste instantie ging de match door om 18u45, op het normale uur dus. Toen kwam het nieuws dat de wedstrijd om 16u30 zou gespeeld worden omwille van het weer. Heel lastig voor de fans, aangezien de meesten onder hen werken en om 16u30 niet in het stadion kunnen zijn.

Om 18u45, 16u30, niet... maar definitief om 21u

Maar daar bleef het niet bij, want de Telegraaf zorgde nadien zelfs voor ongerustheid. Het medium publiceerde een artikel waarin stond dat de wedstrijd niet zou doorgaan, al werd het niet lang nadien weer offline gehaald.

Op sociale media regende het reacties van supporters die in de war waren, sommigen zijn uren onderweg en wisten dus niet helemaal wat er aan de hand was. Rond 14u15 communiceerde Feyenoord zelf dat de wedstrijd "op last van de gemeente op basis van veranderde weersvoorspellingen" naar 21u verplaatst wordt.

"De gemeente drukt iedereen op het hart zelf de afweging te maken om al dan niet af te reizen naar De Kuip. Houd hierbij rekening met de actuele weersvoorspellingen. Mochten supporters met een ticket door de veranderende omstandigheden niet in staat zijn de wedstrijd bij te wonen, dan kunnen zij hun geld terugkrijgen. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk via de officiële kanalen", klinkt het.

Maar uiteraard zijn er supporters die rekening hielden met een aftrap om 16u30. Hieronder enkele reacties van fans op sociale media.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Feyenoord - Panathinaikos live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Feyenoord
Panathinaikos

Meer nieuws

WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen

14:57
2
Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

Bjorn Meijer zegt waarom hij geen truitje wou wisselen tegen Bayern München

14:40
Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

Matte Smets en Jorne Spileers kampen volgens Denis Odoi met hetzelfde lastige probleem

14:00
📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

📷 Club Brugge komt met meer nieuws over geblesseerde Ludovit Reis

14:20
Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen over goudhaantje bij Bayern München

13:30
Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga

Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga

13:00
1
"Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit

"Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit

12:40
4
Storm Benjamin heeft ook serieuze gevolgen voor het voetbal: Feyenoord en AZ grijpen in

Storm Benjamin heeft ook serieuze gevolgen voor het voetbal: Feyenoord en AZ grijpen in

08:00
Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge

Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge

12:20
2
LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

11:00
U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

11:20
🎥 Ongelooflijk: Charles De Ketelaere wordt letterlijk uit zijn truitje getrokken in de Champions League

🎥 Ongelooflijk: Charles De Ketelaere wordt letterlijk uit zijn truitje getrokken in de Champions League

12:00
Dit is echt geen schande voor Club: Kompany wil psychologisch voordeel dat hij kende uit Anderlecht-verleden

Dit is echt geen schande voor Club: Kompany wil psychologisch voordeel dat hij kende uit Anderlecht-verleden

11:40
3
Beter dan Iker Casillas: Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

Beter dan Iker Casillas: Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

11:00
Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München

Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München

10:30
Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner"

Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner"

10:00
27
Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

09:30
Gemengde gevoelens bij Sébastien Pocognoli na nieuw gelijkspel van Monaco

Gemengde gevoelens bij Sébastien Pocognoli na nieuw gelijkspel van Monaco

09:00
Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei

Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei

08:41
14
Fans wrijven ogen uit na waanzinnige prestatie: Pocognoli zal zijn naam niet vergeten

Fans wrijven ogen uit na waanzinnige prestatie: Pocognoli zal zijn naam niet vergeten

08:20
Vincent Kompany vol bewondering voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

Vincent Kompany vol bewondering voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

07:40
Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München

Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München

07:20
7
Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'

Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'

07:00
Carlos Forbs wil zijn ouders ook dichtbij voor... transport én absolute lievelingsgerecht De derde helft

Carlos Forbs wil zijn ouders ook dichtbij voor... transport én absolute lievelingsgerecht

06:30
Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal Reactie

Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal

23:30
15
🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

22:55
Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

23:00
Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

22:30
5
Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

22:00
1
Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

21:40
7
Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

21:00
2
'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

21:20
Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

20:40
2
Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

20:20
Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!"

Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!"

20:00
4
Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen Analyse

Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 3
FCSB FCSB 18:45 Bologna Bologna
Feyenoord Feyenoord 18:45 Panathinaikos Panathinaikos
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 18:45 Aston Villa Aston Villa
KRC Genk KRC Genk 18:45 Real Betis Real Betis
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 18:45 Ferencváros Ferencváros
Braga Braga 18:45 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Lyon Lyon 18:45 FC Basel FC Basel
Brann Brann 18:45 Rangers FC Rangers FC
Fenerbahçe Fenerbahçe 18:45 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Malmö FF Malmö FF 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Sturm Graz Sturm Graz
AS Roma AS Roma 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Freiburg Freiburg 21:00 Utrecht Utrecht
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Nice Nice
Young Boys Bern Young Boys Bern 21:00 Ludogorets Ludogorets
Lille OSC Lille OSC 21:00 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 21:00 FC Porto FC Porto
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 21:00 FC Midtjylland FC Midtjylland

Nieuwste reacties

J K J K over WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen Andreas2962 Andreas2962 over Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal TIGERMANIA TIGERMANIA over Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner" Sv1978 Sv1978 over Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht LD 007 LD 007 over Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd Stefaan_82 Stefaan_82 over Bayern München - Club Brugge: 4-0 Nelvafrel Nelvafrel over "Geef me één beroep waar zeggen dat je het niet eens bent 5000 euro kost": Felice Mazzù haalt scherp uit Nelvafrel Nelvafrel over Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga Impala Impala over Denis Odoi laat zich uit over situatie bij KV Kortrijk Andreas2962 Andreas2962 over Was 4-0 niet genoeg? Vincent Kompany is duidelijk na zege tegen Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved