Storm Benjamin heeft ook serieuze gevolgen voor het voetbal: Feyenoord en AZ grijpen in

Foto: © photonews

Storm Benjamin trekt donderdag over Europa en zorgt voor stevige onrust in Nederland. Door de verwachte rukwinden en chaos worden de Europa League-wedstrijden van Feyenoord en AZ vroeger gespeeld dan gepland.

Storm Benjamin is op komst en zal verschillende landen in Europa treffen, waaronder België en Nederland. Bij onze noorderburen zien ze het somber in: donderdagavond geldt code oranje in het hele land.

En dat kan op veel plekken voor chaos zorgen, wat lastig is voor Feyenoord en AZ, die Europa League-duels moeten afronden. Zij hebben besloten om hun wedstrijden naar een vroeger tijdstip te verplaatsen.

Feyenoord speelt om 16u30, AZ om 18u45

In Rotterdam kan de storm al redelijk snel op gang komen, rond 18u. De wedstrijd tegen Panathinaikos startte normaal om 18u45, maar wordt vervroegd naar 16u30. In Alkmaar wordt storm Benjamin later verwacht, al heeft AZ de pech dat het normaal pas om 21u moest spelen.

De storm zou vooral voor problemen kunnen zorgen bij de AZ-fans die terug naar huis moeten na afloop. Daarom werd besloten om de wedstrijd tegen ŠK Slovan Bratislava om 18u45 te laten doorgaan.

"Feyenoord realiseert zich dat deze wijziging zeer last-minute is en van invloed kan zijn op reeds gemaakte plannen, zeker voor supporters met een kaartje. Ook voor de club geldt echter dat hier sprake is van overmacht", schrijven de Rotterdammers op hun website.

Zij beloven ook dat fans die nu niet meer naar de wedstrijd kunnen, het aankoopbedrag van hun ticket kunnen terugclaimen. AZ zal "in de loop van volgende week terugkomen op een eventuele tegemoetkoming voor de supporters die de wedstrijd niet kunnen bijwonen door de omstandigheden."

