Thibaut Courtois haalt opnieuw uit: duidelijke boodschap aan La Liga

Thibaut Courtois heeft opnieuw hard uitgehaald naar La Liga en voorzitter Javier Tebas. De doelman van Real Madrid noemt het "logisch" dat de wedstrijd Villarreal - Barcelona niet in Miami gespeeld wordt, en hekelt tegelijk de financiële problemen in het Spaanse voetbal.

Thibaut Courtois uitte onlangs heel veel kritiek op La Liga en de beslissing om Villarreal - Barcelona in Miami te laten doorgaan. Uiteindelijk kwam La Liga terug op zijn beslissing, waardoor de wedstrijd dan toch in Spanje zal doorgaan.

"Het is een logische beslissing, want het idee hield totaal geen steek", zei Courtois na afloop volgens HLN. "Een thuiswedstrijd speelt elke ploeg in zijn eigen stadion. Dat is een kwestie van gezond verstand."

Courtois sneert opnieuw naar Tebas én Barcelona

"Als ze dit in de toekomst opnieuw zouden willen organiseren, moeten álle clubs daarmee akkoord gaan. Maar als je ervan overtuigd bent dat de Spaanse competitie de beste in de wereld is, dan hoef je geen matchen elders te gaan spelen", gaat de doelman van Real Madrid verder.

"Zorg ervoor dat de stadions in Spanje vol zitten en pak andere problemen aan." Dan heeft hij het onder meer over financiële problemen bij clubs in het Spaanse voetbal. "De Financial Fair Play is een goed systeem, maar veel clubs moeten hun beste spelers verkopen om eraan te voldoen."





"Het is ook niet normaal dat sommige clubs in september nog hemel en aarde moeten verzetten om spelers te kunnen registreren. Die financiële problematiek is het eerste dat moet veranderen en kan bijdragen tot een beter imago voor het Spaanse voetbal", besluit Courtois.