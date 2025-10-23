Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

Racing Genk ontvangt donderdag Real Betis in de Europa League. Coach Thorsten Fink verdedigt zijn jonge talent Konstantinos Karetsas, die het moeilijk heeft na hoge verwachtingen.

Racing Genk speelt donderdagavond in eigen huis tegen Real Betis. Nadat het gelijkspeelde tegen Cercle Brugge, opnieuw zonder indruk te maken, hoopt het nu in de Europa League indruk te kunnen maken.

Coach Thorsten Fink zal sowieso een beetje moeten puzzelen. Junya Ito en Jarne Steuckers zijn nog buiten strijd, waardoor Konstantinos Karetsas naar de flank kan verhuizen.

Hij ervaart hoge verwachtingen van de buitenwereld, al heeft de Griek het dit seizoen niet gemakkelijk op het veld. ""Het is volstrekt normaal, dat Kos op zijn 17de een moeilijke periode moest doorstaan", neemt Fink het op voor zijn middenvelder bij Het Nieuwsblad.

Thorsten Fink wil dat we geduld hebben met Karetsas

"Als iedereen je op je 16de al met Messi gaat vergelijken, dan worden de verwachtingen enorm hoog. Kos is een creatieve speler, dan ligt de lat steevast hoog en is het dubbel moeilijk om het goeie gevoel vast te houden."





"Ik had het destijds makkelijker als defensieve middenvelder, ik kon al tevreden zijn als ik mijn duels won. In het voetbal krijg je sowieso niets voor niks, het is geen strand maar een berg. Maar Kos werkt hard op training en is gefocust. Dat zal lonen. Laat ons vooral een beetje geduld tonen", besluit Fink.