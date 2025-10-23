Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas

Was de hype te groot? Thorsten Fink komt met duidelijke boodschap over Karetsas
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk ontvangt donderdag Real Betis in de Europa League. Coach Thorsten Fink verdedigt zijn jonge talent Konstantinos Karetsas, die het moeilijk heeft na hoge verwachtingen.

Racing Genk speelt donderdagavond in eigen huis tegen Real Betis. Nadat het gelijkspeelde tegen Cercle Brugge, opnieuw zonder indruk te maken, hoopt het nu in de Europa League indruk te kunnen maken.

Coach Thorsten Fink zal sowieso een beetje moeten puzzelen. Junya Ito en Jarne Steuckers zijn nog buiten strijd, waardoor Konstantinos Karetsas naar de flank kan verhuizen.

Hij ervaart hoge verwachtingen van de buitenwereld, al heeft de Griek het dit seizoen niet gemakkelijk op het veld.  ""Het is volstrekt normaal, dat Kos op zijn 17de een moeilijke periode moest doorstaan", neemt Fink het op voor zijn middenvelder bij Het Nieuwsblad.

Thorsten Fink wil dat we geduld hebben met Karetsas

"Als iedereen je op je 16de al met Messi gaat vergelijken, dan worden de verwachtingen enorm hoog. Kos is een creatieve speler, dan ligt de lat steevast hoog en is het dubbel moeilijk om het goeie gevoel vast te houden."

"Ik had het destijds makkelijker als defensieve middenvelder, ik kon al tevreden zijn als ik mijn duels won. In het voetbal krijg je sowieso niets voor niks, het is geen strand maar een berg. Maar Kos werkt hard op training en is gefocust. Dat zal lonen. Laat ons vooral een beetje geduld tonen", besluit Fink.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Real Betis live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Real Betis
Konstantinos Karetsas
Thorsten Fink

Meer nieuws

U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

U19 van KRC Genk haalt uit met ongeziene pandoering in Youth League

11:20
LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

LIVE: Kan Racing Genk verrassen en punten pakken tegen sterren van Real Betis?

11:00
Beter dan Iker Casillas: Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

Beter dan Iker Casillas: Thibaut Courtois schrijft geschiedenis bij Real Madrid

11:00
Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München

Ex-Anderlecht-speler is hard voor Club Brugge na nederlaag tegen Bayern München

10:30
Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner"

Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner"

10:00
9
Gemengde gevoelens bij Sébastien Pocognoli na nieuw gelijkspel van Monaco

Gemengde gevoelens bij Sébastien Pocognoli na nieuw gelijkspel van Monaco

09:00
Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei

Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei

08:41
9
Storm Benjamin heeft ook serieuze gevolgen voor het voetbal: Feyenoord en AZ grijpen in

Storm Benjamin heeft ook serieuze gevolgen voor het voetbal: Feyenoord en AZ grijpen in

08:00
Fans wrijven ogen uit na waanzinnige prestatie: Pocognoli zal zijn naam niet vergeten

Fans wrijven ogen uit na waanzinnige prestatie: Pocognoli zal zijn naam niet vergeten

08:20
Vincent Kompany vol bewondering voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

Vincent Kompany vol bewondering voor Club Brugge-coach Nicky Hayen

07:40
Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München

Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München

07:20
7
Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'

Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'

07:00
Carlos Forbs wil zijn ouders ook dichtbij voor... transport én absolute lievelingsgerecht De derde helft

Carlos Forbs wil zijn ouders ook dichtbij voor... transport én absolute lievelingsgerecht

06:30
Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal Reactie

Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal

23:30
9
🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

🎥 Een kansloze nederlaag: Bayern München is veel te sterk voor Club Brugge

22:55
Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Engels doelpuntenfestival, Courtois wederom outstanding

23:00
Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel

22:30
4
Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

Voormalig Rode Duivel wil iets zeggen: "Ik speelde in Italië, maar kreeg veel te weinig erkenning in België"

22:00
1
Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

21:40
7
Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

Méér dan De Cat en Mokio! Dit zijn de Jonge Duivels U17 die de volgende Gouden Generatie worden genoemd

20:40
1
Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

Timmy Simons of deze gekende naam? 'Voormalig coach van Anderlecht kan coach van OH Leuven worden'

21:00
2
'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

'Real Madrid contacteert Manchester City en krijgt te horen wat Haaland moet kosten'

21:20
Filip Joos vol lof voor spits uit JPL: "Doet echt denken aan Onuachu"

Filip Joos vol lof voor spits uit JPL: "Doet echt denken aan Onuachu"

15:00
2
Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

Nu Jürgen Klopp opnieuw aan Liverpool wordt gelinkt: Duitser ontkent niét dat terugkeer een optie is

20:20
Genk-spits Oh samen met meer verrassende aanvallende troef klaar voor nieuw groots moment in Europa Reactie

Genk-spits Oh samen met meer verrassende aanvallende troef klaar voor nieuw groots moment in Europa

22/10
Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!"

Moet Olivier Renard vrezen voor zijn job? "Zet hem bij Anderlecht en je zal iets zien!"

20:00
4
Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen Analyse

Alle zonden van Napels? Waarom we Kevin De Bruyne net wél moeten verdedigen

19:40
Javier Tebas laat kritiek van Real Madrid (en Thibaut Courtois) niét passeren en reageert héél scherp

Javier Tebas laat kritiek van Real Madrid (en Thibaut Courtois) niét passeren en reageert héél scherp

19:20
1
Nieuwe stevige tik voor OH Leuven

Nieuwe stevige tik voor OH Leuven

19:00
Anderlecht wrijft zich in de handen: de wereldkampioenen uit Neerpede kunnen veel geld opleveren

Anderlecht wrijft zich in de handen: de wereldkampioenen uit Neerpede kunnen veel geld opleveren

18:40
Laforge krijgt de 'hate game': dit zijn de aanduidingen van speeldag 12 in de Jupiler Pro League

Laforge krijgt de 'hate game': dit zijn de aanduidingen van speeldag 12 in de Jupiler Pro League

17:40
2
Thomas Meunier in een ongebruikelijke rol in het Lotto Park: "Een extra troef"

Thomas Meunier in een ongebruikelijke rol in het Lotto Park: "Een extra troef"

18:20
Wat een statement richting de A-ploeg: Club Brugge maakt Bayern in en heeft 9 op 9

Wat een statement richting de A-ploeg: Club Brugge maakt Bayern in en heeft 9 op 9

18:00
4
Straffe woorden over Kompany: "Andere coaches hebben meer kwaliteiten"

Straffe woorden over Kompany: "Andere coaches hebben meer kwaliteiten"

17:20
1
Ferme raad voor Club Brugge: "Hayen mag geen specialleke doen zoals Anderlecht"

Ferme raad voor Club Brugge: "Hayen mag geen specialleke doen zoals Anderlecht"

17:00
Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko

Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko

16:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 3
FCSB FCSB 18:45 Bologna Bologna
Feyenoord Feyenoord 18:45 Panathinaikos Panathinaikos
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 18:45 Aston Villa Aston Villa
KRC Genk KRC Genk 18:45 Real Betis Real Betis
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 18:45 Ferencváros Ferencváros
Braga Braga 18:45 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Lyon Lyon 18:45 FC Basel FC Basel
Brann Brann 18:45 Rangers FC Rangers FC
Fenerbahçe Fenerbahçe 18:45 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Malmö FF Malmö FF 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 Sturm Graz Sturm Graz
AS Roma AS Roma 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Freiburg Freiburg 21:00 Utrecht Utrecht
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Nice Nice
Young Boys Bern Young Boys Bern 21:00 Ludogorets Ludogorets
Lille OSC Lille OSC 21:00 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 21:00 FC Porto FC Porto
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 21:00 FC Midtjylland FC Midtjylland

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over Duitse media zijn genadeloos voor Club Brugge: "Slechts een sparringpartner" Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Mechele geeft fouten van Club toe, Vanaken zegt wat beter moet tegen Barcelona en Arsenal Johnnie Walker Johnnie Walker over Vincent Kompany doet mooie uitspraken over Hans Vanaken: dit is wat hij zei Philippe Cr Philippe Cr over Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen BuffaloVince BuffaloVince over Nicky Hayen is streng voor zijn spelers na zware nederlaag tegen Bayern München FCBalto FCBalto over Bayern München - Club Brugge: 4-0 BuffaloVince BuffaloVince over Vanhaezebrouck heel eerlijk: "KAA Gent betaalde véél te veel voor hem" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Is Vincent Janssen een buitenkans voor Belgische topclub? Zo liggen de kaarten op tafel Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko franchi franchi over Filip Joos vol lof voor spits uit JPL: "Doet echt denken aan Onuachu" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved