"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

De supporters van KRC Genk hebben aangekondigd de uitwedstrijd tegen KVC Westerlo op 2 november te zullen boycotten. Aanleiding is het beperkte aantal beschikbare tickets voor bezoekende fans.

OSV Genk hekelt beslissing Westerlo

De Overkoepelende Supportersvereniging van KRC Genk heeft in een officieel bericht gereageerd op de situatie rond het bezoekersaantal. “De Overkoepelende Supportersvereniging (OSV) van KRC Genk betreurt ten zeerste de recente beslissing om het bezoekersaantal voor de wedstrijd KVC Westerlo - KRC Genk van zondag 2 november om 13u30 drastisch te beperken”, stelt de vereniging in een persbericht. De maatregel heeft geleid tot ongenoegen binnen de Genkse achterban.

Voor het duel in het Kuipje worden dit seizoen slechts 489 tickets toegekend aan de Genkse supporters. Volgens het OSV gaat het om een wedstrijd die doorgaans veel volk trekt en een levendige sfeer kent. “Voor deze wedstrijd, die traditioneel een sfeervol en druk bijgewoond duel is tussen twee clubs met een trouwe achterban, worden er dit seizoen slechts 489 tickets ter beschikking gesteld voor Genkse supporters”, klinkt het. Naast het beperkte aantal toegangsbewijzen zijn er ook restricties opgelegd voor het aantal supportersbussen.

De Genkse supportersclubs hebben hierover overleg gepleegd binnen het OSV. De uitkomst van dat overleg is een gezamenlijke beslissing om niet af te reizen naar Westerlo. “Na overleg met alle erkende supportersclubs binnen het OSV is unaniem beslist om een duidelijk signaal te geven: wij zullen de uitwedstrijd tegen Westerlo boycotten”, aldus de Genkse supporters.

Geen Genkse fans in bezoekersvak op Westerlo

De boycot houdt in dat er op 2 november geen Genkse fans aanwezig zullen zijn in het bezoekersvak van het stadion van Westerlo. De supporters willen hiermee hun ongenoegen uiten over de opgelegde beperkingen. “Er zullen geen KRC Genk-supporters aanwezig zijn in het bezoekersvak”, stellen zij.

De club zelf heeft voorlopig geen officiële reactie gegeven op het initiatief van haar achterban. Het is nog onduidelijk of er overleg zal plaatsvinden tussen beide clubs over de ticketregeling. De supportersvereniging benadrukt dat het signaal bedoeld is om de belangen van de trouwe fans te verdedigen.

8 reacties
