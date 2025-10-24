11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

Cercle Brugge staat na elf speeldagen opnieuw in de onderste regionen van het klassement. Voorzitter Thomas Tousseyn geeft aan de vooravond van twee West-Vlaamse derby's een zeldzame toelichting over het sportieve traject en de rol van coach Onur Cinel.

Tousseyn over degradatiezorgen en Europees programma

Sinds februari 2023 leidt Thomas Tousseyn Cercle Brugge als voorzitter. Hij treedt zelden op de voorgrond, maar blikt nu terug op het vorige seizoen waarin Cercle ternauwernood degradatie wist te vermijden. “We waren in een situatie verzeild waar we vooraf nooit rekening mee hadden gehouden”, stelt hij bij de Krant van West-Vlaanderen. Cercle had tot dan toe een stijgende lijn ingezet, maar de intensiteit van het Europese programma eiste zijn tol.

In de periode van juli tot december werkte Cercle 34 wedstrijden af, wat volgens Tousseyn overeenkomt met een volledig Bundesliga-seizoen. Hij benadrukt dat dit gebeurde met “de jongste ploeg van Europa.” Uiteindelijk eindigde Cercle als veertiende en moest het barrages spelen. “Mijn supportershart bloedde”, vertelt hij. Toch bleef hij als bestuurder vertrouwen houden in het uitgestippelde traject.

De voorzitter omschrijft die fase als een herkansing. “We staan voor een tweede zit. We zijn daarin met glans geslaagd”, klinkt het. Cercle wist zich te handhaven en sloot het seizoen af met een historisch Europees parcours.

Analyse van huidige situatie en coach Cinel

Op dit moment staat Cercle dertiende. Tousseyn nuanceert die positie door te wijzen op de beperkte afstand tot de achtste plaats. “Op drie punten van de achtste plaats, wat nog steeds onze ambitie is”, stelt hij. De Vereniging heeft al enkele sterke tegenstanders gehad en kijkt nu uit naar een reeks wedstrijden tegen Zulte Waregem, La Louvière en OHL.

Over coach Onur Cinel is Tousseyn duidelijk. “Op ons voetbal is niet veel aan te merken. Onur is een enthousiaste coach en een winnaar met een duidelijk verhaal.” Ondanks de 11 op 33 blijft het vertrouwen in de technische staf intact.

Cercle Brugge hoopt in de komende weken aansluiting te vinden bij de subtop. De voorzitter benadrukt dat het sportieve plan behouden blijft en dat Cercle koersvast verder werkt aan haar ambities.