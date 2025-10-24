Cercle Brugge wacht Zulte Waregem op met vertrouwen: Cinel ziet kansen

Cercle Brugge wil zondag eindelijk weer aanknopen met een overwinning. Coach Onur Cinel ziet ondanks de 13e plaats duidelijke vooruitgang.

Cercle Brugge staat momenteel 13e in de competitie. De club hoopte ongetwijfeld hoger in het klassement te staan, maar de sfeer lijkt in ieder geval goed te zitten.

"In de maanden die we samen gewerkt hebben, is de vooruitgang zeer goed", zegt trainer Onur Cinel bij Focus & WTV. "Niet alles wat je op het scorebord ziet, weerspiegelt ons werk, maar de inzet van de jongens is voorbeeldig. Alles is een proces, en we raken er stap voor stap."

Onur Cinel ziet kansen tegen Essevee

Afgelopen weekend kon de Vereniging gelijkspelen tegen KRC Genk en de week voordien tegen Antwerp. "Er is nog geen enkele tegenstander geweest die ons 90 minuten kon domineren."

"We konden onze voet naast elke ploeg zetten. Nu willen we dat ook omzetten in resultaten, zeker in onze thuiswedstrijden. Hopelijk beginnen we daar zondag mee." Want dan komt Zulte Waregem op bezoek, dat verrassend in de top zes staat.

Toch ziet Cinel kansen. "In deze competitie kan iedereen van iedereen winnen. Als we het niveau van onze laatste wedstrijden aanhouden, dan kunnen we zeker iets halen."