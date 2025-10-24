📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

SK Beveren heeft een medische update gedeeld over Guillaume De Schryver. De middenvelder is sinds begin september in revalidatie na een rugoperatie.

Vijf weken na ingreep: herstel verloopt volgens schema

De Schryver werd begin september geopereerd om een hardnekkige rugblessure aan te pakken. “Begin september onderging Guillaume De Schryver een operatie om zijn aanhoudende rugklachten te behandelen”, klinkt het bij de club op X. De ingreep was noodzakelijk om verdere fysieke hinder te vermijden.

Intussen zijn vijf weken verstreken sinds de operatie. De club meldt dat het herstel van de aanvallende middenvelder volgens plan verloopt. “De revalidatie van de aanvallende middenvelder verloopt voorspoedig.” De medische staf volgt het herstelproces nauwgezet op en ziet geen complicaties.

De Schryver werkt momenteel een aangepast programma af, gericht op mobiliteit en spierversterking. “Over twee weken mag De Schryver opnieuw beginnen met loopoefeningen”, stelt de club. Dat markeert een belangrijke stap in zijn terugkeer naar het veld.

Individuele veldtrainingen in zicht

Indien het verdere verloop positief blijft, zal De Schryver na de loopfase overschakelen op individuele veldtrainingen. “Als alles vlot verloopt, zal hij daarna de individuele veldtrainingen hervatten”, klinkt het. Daarmee komt een terugkeer naar de groepstrainingen stilaan in zicht.





SK Beveren communiceert voorlopig geen exacte datum voor volledige inzetbaarheid. De club benadrukt dat het hersteltraject stap voor stap wordt geëvalueerd. De medische staf blijft voorzichtig.

De Schryver blijft tot nader order onder begeleiding van het revalidatieteam. Verdere updates volgen zodra nieuwe fases in het herstelproces worden bereikt. De club houdt de achterban op de hoogte via officiële kanalen.