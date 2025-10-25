Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club
Anthony Knockaert krijgt uiteindelijk acht wedstrijden schorsing. Een beslissing waar Moeskroen niet mee akkoord gaat.

De oud-speler van Standard Luik zou volgens informatie van L'Avenir bedreigingen hebben geuit tegen scheidsrechter Kevin Desimpele. Dit zou afgelopen 11 oktober hebben plaatsgevonden tijdens een wedstrijd tussen Stade Moeskroen en RCS Condruzien.

Na videoanalyses beweert de club uit Moeskroen verschillende punten uit het scheidsrechtersrapport te kunnen weerleggen. Maar dat lijkt niet voldoende te zijn.

Waar de speler eerst zes wedstrijden zou worden geschorst, mist hij er nu uiteindelijk acht. Een zeer zware straf waar zijn club het uiteraard niet mee eens is.

Stade Mouscronnois overweegt beroep aan te tekenen

Moeskroen onderzoekt de mogelijkheid om in beroep te gaan om de straf te verlichten. Het is moeilijk te zeggen of dit kans van slagen heeft, maar één ding is zeker: Moeskroen lijkt zich niet zomaar neer te leggen.

Als u Anthony Knockaert niet goed kent, hij is een Franse speler die is opgeleid bij EA Guingamp voordat hij voor meerdere clubs heeft gespeeld. Hij speelde bij Leicester City (2012-2015), Standard Luik (2015-2016), Brighton (2016-2020) waar hij werd uitgeleend aan Fulham (2019-2020) voordat hij daar definitief tekende (2020-2023).

Bij Fulham werd hij ook uitgeleend, eerst aan Nottingham Forest (2020-2021), daarna in Griekenland aan Volos FC (2022-2023) en uiteindelijk aan Huddersfield Town (2023). In het seizoen 2023-2024 sloot hij zich aan bij Valenciennes voordat hij terugkeerde naar België, dit keer naar Stade Mouscronnois.

