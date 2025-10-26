🎥 Real wint waanzinnige Clasico tegen Barcelona: drie afgekeurde doelpunten en tal van discutabele fases

Real wint waanzinnige Clasico tegen Barcelona: drie afgekeurde doelpunten en tal van discutabele fases
Real Madrid heeft zondagavond een Clasico gewonnen om duimen en vingers bij af te likken. Los Blancos klopten FC Barcelona met 2-1 in eigen huis, en zagen nog eens drie doelpunten afgekeurd worden.

El Clasico is, op Champions League of WK-finales na, de grootste wedstrijd ter wereld. In 190 landen wordt de wedstrijd uitgezonden, en dat heeft redenen genoeg. Een clash tussen Real Madrid en Barcelona stelt praktisch nooit teleur.

En dat is nu niet anders. In de eerste helft gebeurden er al heel wat zaken die voor discussie zorgden, te beginnen met een niet gefloten strafschop voor Real Madrid. Lamine Yamal beging een heel domme tackle op Vinicius Jr. in het eigen strafschopgebied.

Geen strafschop na discutabele beslissing van ref en VAR

Hij ging voor de bal, maar wist goed genoeg dat het bal of man kon zijn. Uiteindelijk werd het geen van beide, maar met zijn nonchalante ingreep stak hij zijn voet wel ver uit. Vinicius trapte hard tegen Yamal aan, die Real zo een enorme kans ontnam.

De ref gaf een strafschop, maar kwam na een VAR-interventie terug op die beslissing. Op sociale media en in het stadion zorgde dit voor veel discussie. Nadien was er nog een opvallend moment. 

Met een mooie ingeving knalde Kylian Mbappé voorbij Barça-doelman Szczęsny, al werd zijn doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Op beelden is te zien dat het wel héél nipt offside was. Nog geen tien minuten later kon zijn ploeg wél op voorsprong zetten met een mooi schot. Na de gelijkmaker van Fermin Lopez en een doelpunt van Bellingham ging Real met 2-1 de rust in.

Twee afgekeurde doelpunten, waarvan één heel nipt

Maar ook bij dat doelpunt ontstond er heel wat discussie. Huijsen, die doorkopte tot bij Bellingham, gaf een elleboogstoot aan Cubarsi. De ref en VAR zagen er geen graten in. Mbappé deed op slag van rust de netten voor de derde keer trillen, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Zo zag hij op één helft twee doelpunten afgekeurd worden.

De rust haalde het momentum niet uit de match

We waren nog geen vijf minuten ver in de tweede helft of er ontstond opnieuw discussie. Eric Garcia beging heel per ongeluk hands, maar maakte wel een (natuurlijke) beweging naar de bal. De ref floot niet, maar na het bekijken van de VAR-beelden (die vertraagd werden) legde hij het leer op de stip.

Een goedkope penalty, maar gerechtigheid geschiedde toch een beetje: Mbappé knalde op Szczesny waardoor het 2-1 bleef. De bezoekers schoten na de gemiste strafschop van Real wakker en drongen aan voor een gelijkmaker.

Maar ondanks goede druk naar voren kwam die er niet snel. Langs de andere kant viel er opnieuw een doelpunt, maar Bellingham zag zijn goal afgekeurd worden wegens buitenspel. Los Blancos zagen zo een derde doelpunt in rook opgaan. 

Drie afgekeurde doelpunten voor Real Madrid

20 minuten voor tijd werd Vinicius Jr. gewisseld, en die trok alle aandacht naar zich toe. Al roepend en tierend ging hij razend kwaad naar de kant. Zonder zijn trainer te groeten stapte hij richting de kleedkamer: een totaal gebrek aan respect van de winger richting zijn gehele club, dat ongetwijfeld nog een staartje krijgt.

Het einde van de wedstrijd was een pak minder spannend. Mbappé knalde nog voorlangs en eigenlijk maakte Barcelona geen aanspraak meer op een punt. De Franse spits van Real kreeg kort voor het einde nog een verdiende applauswissel: hij deed de netten immers drie keer trillen, al telde het slecht één keer.

Helemaal op het einde, na een rode kaart voor Pedri, gingen de poppen aan het dansen. Tussen de twee banken van beide ploegen gingen spelers en stafleden fel tekeer, met Vinicius Jr. in de hoofdrol.

