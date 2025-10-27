📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle
Foto: © photonews

Opnieuw slecht nieuws voor bondscoach Rudi Garcia. Na Zeno Debast en Kevin De Bruyne raakt nu ook Malick Fofana geblesseerd. De 20-jarige winger van Lyon verliet zaterdagavond het veld op een draagberrie nadat hij zijn enkel volledig verdraaide.

De oorzaak: een bijzonder vuile tackle van Strasbourg-speler Doukouré. De Fransman ging met gestrekt been in op Fofana, die kermend van de pijn bleef liggen. Scheidsrechter Bastien twijfelde geen moment en trok meteen rood.

Volgens Franse media werd Fofana na de wedstrijd rechtstreeks naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere onderzoeken. De eerste signalen wijzen op een ernstige enkelblessure, al wordt de exacte diagnose pas later verwacht.

Weer eentje minder voor bondscoach Rudi Garcia?

Nochtans had Fofana even daarvoor nog een belangrijk aandeel in de openingsgoal. Zijn scherpe voorzet werd ongelukkig in eigen doel gedevieerd, door diezelfde Doukouré, ironisch genoeg.

Ook doelman Penders speelde een hoofdrol door een strafschop te redden, waardoor Lyon in de slotfase alsnog de overwinning kon binnenhalen. In blessuretijd zorgde de thuisploeg voor de 2-1-eindstand.

Voor Fofana ziet het er minder rooskleurig uit. Zijn blessure lijkt ernstig, en de kans is groot dat hij de interlands van november met de Rode Duivels moet missen.

