Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Anderlecht: "Dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen"

Anderlecht zit al langer in een crisis. Volgens Hein Vanhaezebrouck ligt de oorzaak niet enkel bij coach Besnik Hasi: sinds het vertrek van Vincent Kompany ging het door foute beslissingen bergafwaarts.

Het gaat niet goed met Anderlecht, en de crisis waarin de club verkeert is langere tijd aan de gang. Naast het veld werden al stappen gezet, maar op sportief vlak loopt het allemaal in het honderd.

Volgens Hein Vanhaezebrouck is niet alleen coach Besnik Hasi daarvoor verantwoordelijk. Sinds het vertrek van Vincent Kompany ging het bergaf, ook door een hoop slechte interne beslissingen.

Het moet dus allemaal in zijn context geplaatst worden. Of Vanhaezebrouck dan verwacht dat Hasi alsnog ontslagen wordt in de nabije toekomst? "Hoh… Wie zal die beslissing nemen? De twee nieuwe mannen, Michael Verschueren en Kenneth Bornauw, zijn nog niet officieel aan zet", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Zal Besnik Hasi nog lang aanblijven als Anderlecht-coach?

"En ik heb de indruk dat Olivier Renard en Hasi stevig aan elkaar gelinkt zijn. Ze lijken mekaar wat te beschermen. Mocht iemand van de nieuwe lichting beslissen dat het niet langer kan, dan vrees ik dat zowel Hasi als Renard hun C4 krijgen."

"Alleen moet Anderlecht zich eerst de vraag stellen: wat dan? Want telkens opnieuw herbeginnen is ook geen strategie. Je kunt je niet blijven permitteren om telkens het verkeerde verhaal te schrijven", besluit Vanhaezebrouck.