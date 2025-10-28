'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

Thorgan Hazard keerde in 2023 terug naar België met grote ambities bij Anderlecht, maar speelt momenteel geen hoofdrol. Een opvallende clausule in zijn contract toont hoeveel hij hoopte te bereiken.

In september 2023 keerde Thorgan Hazard terug naar België. Na heel wat avonturen in verschillende landen besloot hij om bij Anderlecht te tekenen.

Maar echt fantastisch loopt dat avontuur niet voor de winger. Dit seizoen begon hij sterk, maar ondertussen speelt hij geen hoofdrol meer in de wedstrijden van paars-wit.

Toch had hij er bij zijn komst naar het Lotto Park veel zin in. Hazard stak dat ook niet onder stoelen of banken. In zijn contract staat namelijk een opmerkelijke clausule.

Geen Gouden Schoen voor Hazard

"Toen hij in 2023 zijn contract tekende, liet Hazard daarin een opvallende clausule opnemen: als hij de Gouden Schoen wint, verdient Hazard een bonus van 200.000 euro bruto", vertelde een insider bij de HLN Voetbalpodcast.

Bij grotere voetballers is het niet ongewoon om zo'n clausule te laten opnemen. Toby Alderweireld zou het alvast niet weten. "Een bonus in mijn contract? Ik moest het doen met een stevige handshake."