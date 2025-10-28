Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez
Radja Nainggolan vindt dat hij te weinig kon betekenen bij de Rode Duivels en haalt keihard uit naar Roberto Martinez. Volgens hem had België onder de ex-bondscoach totaal geen speelstijl.

Radja Nainggolan is slechts 30 keer Rode Duivel geweest. Best weinig caps voor iemand die wel wat kon brengen op het veld, maar dat lag uiteraard niet alleen aan zichzelf. 

"Ik heb een te kleine impact gehad, gezien wat ik kon geven. Maar niet door mijn keuze alleen. Want Wilmots heeft zijn keuze verbeterd, om mij niet mee te nemen, maar mij nadien wel basisspeler op het EK laten zijn. Ik denk dat ik op het EK een van de betere spelers was", vertelde hij bij 'Take a Seat', een Youtube-serie van content-creator Junior Vertongen

Radja Nainggolan kraakt Roberto Martinez

"Dan lag ik eruit door Martinez zonder enige reden", gaat de middenvelder van Lokeren verder. "Nu ja, redenen die voor mij zever blijven. Voor mij is hij geen voetbalkenner en een heel slechte trainer. Vooral die mannetjes die zeggen dat hij een goede trainer is, dat zijn mensen die voor mij geen voetbalverstand hebben."

In maart 2018 kwam Nainggolan voor een laatste keer in actie voor de Rode Duivels, in een oefeninterland tegen Saudi-Arabië. "Voor mij is een goede trainer iemand die een ploeg een idee geeft en bij Martinez had België nooit een idee."

De middenvelder onthult dat Martinez gewoon hoopt dat zijn beste spelers het boeltje redden. "Dat was puur op individuele kwaliteit: als we in moeilijkheden zaten, bal aan Hazard, bal aan De Bruyne of bal aan Lukaku. Maar wij hebben nooit een speelstijl gehad."

"(…) Wij hadden geen patronen of looplijnen, maar we hadden wel Mertens die een wedstrijd kon beslissen, Chadli die een match kon beslissen of een hoekschop van De Bruyne die Fellaini of Witsel binnen kopten. Dat was onze speelstijl", besluit Nainggolan.

