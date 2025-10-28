Voorzitter Ninove (en broer van) is superfan van Anderlecht, maar laat er geen twijfel over bestaan

Liefst 900 supporters van Ninove trekken op dinsdagavond naar het Lotto Park voor de wedstrijd tegen RSC Anderlecht. En ook in de thuisvakken zullen mogelijk nog wel een aantal supporters zitten die het goed voor hebben met Ninove.

Bij de Oost-Vlaamse club is RSC Anderlecht de lievelingsclub van het leeuwendeel van de supporters. En zelfs voorzitter Gunther Van Der Perren is al heel zijn leven een supporter van paars-wit.

"Er zullen 20.000 supporters in het stadion zijn hebben we gehoord. Dat hebben onze spelers nog nooit meegemaakt", klinkt het bij de voorzitter van Ninove tegen Sporza.

"Voor onszelf als bestuur is het ook een wow moment." Iedereen vindt het dan ook enorm leuk dat ze naar het Lotto Park mogen met Ninove.

Het sprookje van Ninove op bezoek bij Anderlecht

De kansen zijn klein, maar de fans beseffen dat je altijd kans hebt. Ninove is voorlopig voorlaatste in de Eerste Amateurklasse van het Belgisch voetbal, maar een bekerwedstrijd is toch nog iets helemaal anders.





"Ik heb jaren een abonnement gehad op Anderlecht met de hele familie, dus de club zit in hart en nieren bij mij. Maar toch hoop ik dat het de Wortelkrabbers van Ninove zijn die dinsdagavond winnen."