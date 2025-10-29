Achter het masker van zeer bekende rapper schuilt... een voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Standard

Oud-profvoetballer met meer dan vijftig wedstrijden in de Jupiler Pro League, Andrea Mbuyi-Mutombo is ook de Belgische rapper HD La R, die jarenlang een masker droeg. Hij onthult zijn ware identiteit en brengt ter gelegenheid daarvan deze vrijdag een nieuwe single uit.

HD La R, de gemaskerde rapper die op het Belgische podium bekend is, onthult eindelijk zijn identiteit. Achter het masker: Andrea Mbuyi-Mutombo (op de foto met Dieumerci Mbokani en Mehdi Carcela tijdens Germinal Beerschot - Standard in 2010).

Voormalig profvoetballer die bij Anderlecht (tot U17) en Standard speelde bij de jeugd en later bij Sint-Truiden, Zulte Waregem en ook Cercle bij de volwassenen. Hij speelde 50 wedstrijden in de Jupiler Pro League met deze drie clubs en kwam tweemaal in actie voor de Rouches tijdens de eerste Play-Offs 2, in 2010.

De 35-jarige Brusselaar van Congolese afkomst besluit nu zijn twee werelden te verenigen en deze dubbele carrière volledig te omarmen. Een aankondiging die een keerpunt betekent voor iemand die al miljoenen streams heeft verzameld.

Twee werelden die hij niet wilde mengen

Meer dan tien jaar lang wist HD La R balans te houden tussen zijn twee levens. Als profvoetballer speelde Andrea Mbuyi-Mutombo in verschillende Europese competities, in België, maar ook in Frankrijk, Kroatië, Schotland en Zwitserland.

Een serieuze loopbaan, gekenmerkt door de discipline en vereisten van topsport. Maar in de schaduw van de stadions brandde er een ander vuur in hem: dat van de rap. Vastbesloten om deze twee werelden gescheiden te houden, heeft hij altijd gezorgd dat zijn anonimiteit bewaard bleef door een masker dat zijn handelsmerk werd. Dit geheim heeft hij met zorg bewaard, zelfs toen zijn artistieke erkenning toenam.

Medewerker van de groep New School (HD, Sylex, B.L.A, Pshyko en Chesco), met wie hij onder andere "Début du commencement part.6" uitbracht, maakte hij de eerste Belgische rapvideo die meer dan een miljoen views op YouTube bereikte. Dit was in 2014, toen Andrea Mbuyi-Mutombo net bij NK Istra in Kroatië had getekend.

Voormalig profvoetballer en erkend artiest

Sindsdien heeft HD La R zich gevestigd als een unieke stem binnen de Belgische rap, met meer dan 200.000 maandelijkse luisteraars op de platforms, meerdere nummers met miljoenen gecombineerde views, en samenwerkingen met artiesten als Hamza, Green Montana en ElGrandeToto. Ondertussen eindigde zijn professionele spelerscarrière in 2021.

Hoewel het masker een strategische keuze was om zijn identiteit te behouden, vertegenwoordigde het ook een grens tussen twee werelden die hij weigerde te mengen. Die tijd is nu voorbij. Door het masker af te doen, onthult Andrea Mbuyi-Mutombo meer dan alleen zijn gezicht: hij laat de barrières tussen zijn twee passies vallen en zal ter gelegenheid een nieuw nummer uitbrengen, vergezeld van een videoclip, getiteld "Nhar Sheitan", aanstaande vrijdag.