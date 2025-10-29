Eden Hazard ontvangt een héél bijzondere onderscheiding en reageert ook meteen

Eden Hazard ontvangt een héél bijzondere onderscheiding en reageert ook meteen
Foto: © photonews
Het is officieel, Eden Hazard wordt opgenomen in de Hall of Fame van de Premier League. Dit nieuws werd officieel bevestigd op woensdag in de vroege namiddag.

De voormalige Rode Duivel wordt onbetwistbaar erkend als een van de beste spelers in de geschiedenis van het Engelse kampioenschap. Daarom maakt hij deel uit van dit legendarische team.

Hij neemt plaats naast iconen zoals Gary Neville, John Terry, Petr Čech, Sergio Agüero, Didier Drogba, Wayne Rooney, David Beckham, Thierry Henry en Arsène Wenger. Hij is de tweede Belg in de geschiedenis die deel uitmaakt van dit legendarische team. Vincent Kompany werd in 2022 opgenomen in de Hall of Fame.

Een eerbetoon dat de voormalige voetballer met trots vervult: "Als je voetbal speelt, doe je dat niet voor dit soort dingen. Maar als je het krijgt, denk je terug aan alles wat je hebt bereikt en zeg je: wauw, je kunt echt trots zijn."

"Van de eerste dag tot mijn laatste wedstrijd was het als een liefdesverhaal. Mijn speelstijl was simpelweg om plezier te hebben, zoveel mogelijk genieten op het veld. Ik wist dat mensen betaalden om een show te zien, dus dat was mijn werk."

Bij de Blues speelde Eden Hazard maar liefst 352 wedstrijden in alle competities. In totaal scoorde hij 110 doelpunten en gaf 88 assists. Het is de enige Engelse club die hij in zijn carrière heeft gekend. Hij speelde er van 2012 tot 2019 voordat hij naar Real Madrid vertrok.

