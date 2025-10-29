'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'
Foto: © photonews

Moncef Zekri zal er de komende weken niet bij zijn voor KV Mechelen. Hij trekt namelijk naar het WK U17 met Marokko. Maar de vraag is of we hem daarna nog veel gaan zien in het plunje van Malinwa.

De linkerflankverdediger zal naar alle waarschijnlijkheid het WK voor U17 spelen met de Marokkaanse nationale ploeg. Dit betekent dat hij in de competitiewedstrijd tegen OH Leuven voor het laatst in wellicht lange tijd het geelrode shirt kon aantrekken.

Internazionale heeft Zekri van KV Mechelen op de radar staan

En de vraag is stilaan of we hem nog lang op de Belgische voetbalvelden zullen zien in de komende jaren, want er wordt ondertussen al aan zijn mouw getrokken. 

Internazionale zou hem namelijk op de radar hebben staan. Dat laat alvast transfergoeroe Sacha Tavolieri weten in een nieuwe post op woensdag.

Volgens de man zouden verschillende Europese (top)clubs hem er graag bij willen. Zekri maakt dan ook steeds meer indruk op de scouts uit allerlei landen.

De entourage van Zekri zou ondertussen zelfs al een eerste keer in contact zijn gekomen met de Milanezen. Of dat ook meteen wil zeggen dat er snel sprake zou kunnen zijn van een overstap is nog niet geweten.

