Napoli-coach Conte woest na kritiek op De Bruyne: "Misschien moeten we allemaal wat meer zwijgen"

In Italië klinkt plots kritiek dat Napoli een voordeel kan hebben door de blessure van Kevin De Bruyne, maar coach Antonio Conte vindt dat totale onzin. De Rode Duivel wordt woensdag geopereerd en Napoli kampt al met meerdere blessures.

Kevin De Bruyne zal op woensdag geopereerd worden in België nadat hij afgelopen weekend een hamstringblessure opliep. Het kan snel gaan voor een voetballer. Maar ondertussen zijn er in Italië ook stemmen die laten klinken dat zijn afwezigheid een voordeel kan zijn.

Hoe ze daar bij zijn gekomen is onduidelijk. Ook Napoli-coach Antonio Conte begrijpt er niets van. "Ik herinner me nog de krachtige krantenkoppen toen bekendraakte dat hij voor Napoli had gekozen."

Conte begrijpt niks van de kritiek op De Bruyne

"En nu zeggen sommigen plots dat zijn blessure een voordeel is? Dat is gewoon absurd. Wie dat zegt, verdient een Oscar", zei hij volgens HLN na de overwinning tegen Lecce.

"Misschien moeten we allemaal wat meer zwijgen. Sommigen bekijken dingen op de iets langere termijn. Op het einde van de rit blijkt dat zij vaak gelijk hadden", besluit Conte.





Napoli staat dan wel eerste in de Serie A, het kampt nu toch met een aantal problemen. Naast Kevin De Bruyne is Romelu Lukaku nog out, terwijl ook Noa Lang dinsdag uitviel bij zijn eerste basisplaats.